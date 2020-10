Foot-Ligue 2 : la Berri une nouvelle fois diminuée par deux cas de Covid-19, s'en va défier Le Havre

La crise sanitaire n'épargne pas le monde sportif. En effet, c'est la troisième fois lors du point presse qui précède un match de ligue 2, que le club de la Berrichonne précise, qu'un ou deux joueurs ont contracté le virus. Juste avant le départ pour Le Havre en bus, deux joueurs ont été testés positifs. Ils ont été placés à l'isolement et comme les cas précédents, ils souhaitent garder l'anonymat. Sportivement maintenant, la Berri après son dernier succès 2 à 0 face à Niort, est remontée à la 13ème place ; les Havrais qui restent sur une cuisante défaite 3 à 0 face au Paris Football Club, sont 11ème.

L'objectif des Castelroussins pour le compte de cette septième journée de ligue 2, c'est de ne pas perdre sur la pelouse des Normands pour bonifier le dernier succès obtenu face aux Niortais. Alors pour cela il faudra mettre de l'intensité prévient Nicolas Usaï, l'entraîneur Castelroussin : "C'est une équipe qui a un très bon jeu de possession et nous devrons absolument les gêner dans leurs phases de transitions. Ils viennent aussi de recruter Khalid Boutaïd qui est passé entre autre par Ajaccio et Strasbourg. Il faudra une nouvelle fois être réaliste devant le but pour repartir avec la victoire ou au minimum le point du match nul." Côté effectif, Nicolas Usaï outre ces deux joueurs absents pour cas de Covid, devra se passer des services de Cissé et de Fofana suspends.

Léandro Moranté sera titulaire en défense centrale, il remplace Ibrahim Cissé suspendu

C'est donc Léandro Moranté qui va remplacer Cissé comme défenseur central. Il sera épaulé dans sa tâche par le capitaine Yannick M'Bonné. Sur le plan sanitaire, la ville du Havre a été placée en zone rouge concernant la propagation du virus, cela signifie entre autre qu'il y aura au maximum 1000 spectateurs au stade Océane qui peut en contenir plus de 20 000.

Le groupe de 18 joueurs : Fabri, Pillot, Cordoval, Mboné (cap), Morante, Opéri, Mulumba, Sanganté, Grange, Leroy, Nouri, Raineau, Canelhas, Chouaref, Tormin, Sunu, Kény, Doucouré. Entraîneur : Nicolas Usaï.