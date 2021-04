Ligue 2 : la Berri veut battre Rodez en hommage à Claude Jamet

Ce ne sera pas un match comme les autres. Claude Jamet qui en 1988 à nommé sans qu'il le sache un certain Michel Denisot, s'est éteint vendredi 12 mars dernier.

Michel Denisot (président de la Berri) : "Les joueurs auront le nom de Claude Jamet au dos de leurs maillots."

Même si un hommage plus conséquent sera rendu à ce dirigeant emblématique qui il y a quelques mois venait voir les matchs de la Berri, Michel Denisot, le président de la Berrichonne football a souhaité déjà marquer le coup : "Les joueurs porteront un maillot avec dans le dos non pas leur, mais celui de Claude Jamet. Nous avons invité les anciens présidents de la Berri mais dès que nous pourrons faire un match avec du public, nous rendrons un deuxième hommage à Claude Jamet pour partager ce moment d'émotion avec nos supporters et aussi tous ceux qui ont côtoyé ce très grand dirigeant de la Berri. D'ailleurs, son siège restera vide il sera avec nous pour l'éternité."

Marco Simone : "Bien sur que je crois au maintien, tout peut arriver"

Sportivement, la Berri a concédé samedi soir sur la pelouse de Toulouse, sa vingtième défaite de la saison en 33 journées ! Avec 21 points au compteur, les Berrichons ont dix points de retard sur le 19e et treize points sur le 18e et barragiste Guingamp. Et bien malgré tout, le technicien Italien veut toujours croire au maintien : " Ce sera notre toute dernière chance de pouvoir rester en ligue 2. Je ne sais pas combien de temps va durer notre collaboration (ndlr : entraîneur - journalistes) ici à Châteauroux mais quand je ne crois pas à quelques chose je le dis, c'est mon défaut de fabrication. Donc bien sûr que je crois au maintien, donc tout peut arriver. il y a encore un petit espoir, et nous avons quinze points à notre disposition."

Concernant l'effectif, l’équipe qui s'est inclinée à Toulouse devrait être reconduite. Au match aller, Rodez et la Berri avait fait match nul un partout. C'était le tout premier match d'Olivier Saragaglia qui avait succédé sur le banc de touche à Nicolas Usaï