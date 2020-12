Ligue 2 : la victoire à Dunkerque est pratiquement obligatoire pour la Berrichonne Football

La Berri joue trop avec le feu. Elle offre aussi trop de cadeaux à ces adversaires même si c'est d'actualité en cette période. Elle doit absolument éviter pour retrouver de la sérénité. Nicolas Usaï était d'ailleurs plus remonté contre le carton rouge de son défenseur central que sur la passe mal maîtrisée de Gilles Sunu qui a offert la victoire à Grenoble (1-0) mardi 2 décembre.

Avec ce troisième match en dix jours, l'opération comptable n'est pas bonne pour l'instant. Entre le match nul à Caen et la défaite contre Grenoble, Châteauroux n'a pris qu'un point sur six. C'est trop peu quand vous naviguez dans le bas du classement. Les Castelroussins se sont remis une grosse pression avant se déplacement à Dunkerque.

La Berri se doit de l'emporter à Dunkerque pour se relancer

La victoire est donc pratiquement obligatoire."Ce serait bien d'avoir un résultat positif à Dunkerque et particulièrement une victoire à la sortie de ce troisième match pratiquement en une semaine. Nous sommes prévenus. Il n'est pas question pour nous de jouer défensif et d'être frileux mais il ne faudra surtout pas non plus partir à l'abordage. Je ne sais pas encore si je vais reconduire une défense à cinq derrière. J'attends le réveil musculaire le jour du match pour prendre ma décision", a indiqué Nicolas Usaï, l'entraîneur castelroussin.

Fantamady Diarra a fait les beaux jours de la Berri la saison dernière. Il n'a pas été conservé et se distingue depuis qu'il a été recruté par Dunkerque. Il a d'ailleurs inscrit trois but en treize journées. Est ce qu'il y aura un plan pour museler l'ancien attaquant de la Berri ? Pas du tout répond le technicien Castelroussin. "Je connais très bien Fantamady, il est en forme en ce moment. Il forme un duo avec Malik Tchokounté . Ces deux joueurs sont physiques et techniques. Il n'y aura pas de plan anti Fantamady Diarra mais nous devrons faire en sorte de couper la relation entre ces deux attaquants de qualité."

Une bonne nouvelle quand même : tous les jours testés cette semaine au Covid-19 sont négatifs. Deux joueurs à vocation défensive manquent à l'appel : Opa Sanganté (blessé) et Ibrahim Cissé (suspendu). Ils sont remplacé par Alexis Goncalves et Leandro Morante.

Le groupe de 18 joueurs : Fabri, Pillot – Cordoval, Fofana,Morante, Mboné (cap), Opéri – Mulumba, Raineau, Nouri, Leroy, Chouaref, Grange Boukari, Merdji, Sunu, Goncalves, Tormin.