Foot L2 : le Gazélec d'Ajaccio sous pression reçoit La Berri qui vient de valider son maintien

Châteauroux, France

Cinq équipes ( Auxerre, Valenciennes, Nancy, l'AC Ajaccio et le Gazélec d'Ajaccio) comptent trente neuf points à l'aube de l'avant dernière journée. Les clubs Corses sont donc à la peine. Ils n'ont toujours pas assuré leur maintien au niveau deux du football Français. La Berrichonne n'est plus dans cette situation depuis la fin de la trente sixième journée.

Nicolas Usaï :" Si on arrête de pédaler on tombe "

Victorieuse sur la pelouse d'Auxerre (2 à 1), les Castelroussins sont donc libérés et peuvent entrevoir cette fin de championnat beaucoup plus sereinement. Mais attention au relâchement prévient Nicolas Usaï l'entraîneur Castelroussin : " Il est sur que je préfère être maintenu avant d'aller au Gazélec mais j'ai prévenu mes joueurs après notre maintien acquis à Auxerre. Le football c'est comme le vélo. Si on arrête de pédaler et bien on tombe ! Après j'attends beaucoup lors de ces deux derniers matchs de la prestation de certain. Il y a des joueurs comme Yannick M'Bonné Grégory Bourillon Maxime Barthelmé ou encore Opa Sanganté, ces quatre joueurs là, n'ont rien à me prouver sur les deux derniers matchs. D'autres ils se reconnaîtront doivent m'envoyer un signal positif en vue de la saison prochaine." Nicolas Usaï veut donc garder son groupe sous pression c'est bien sur légitime pour les deux derniers matchs de la saison. En effet le risque de décompression inconsciemment ou pas existe. Des joueurs ont aussi besoin de souffler d'autres sont suspendus pour ce dernier déplacement de la saison sur l'île de Beauté.

La Berri a engrangé dix points sur douze possible

C'est la raison pour laquelle le jeune Haissem Hassan 18 ans devrait rentrer en cours de jeu. Les jeunes pouces de la Berri ont la confiance de leur entraîneur. Leroy Chouaref ou encore Chevreuil le lui ont bien rendu. Ces deux derniers ont inscrits des buts cruciaux en vue du maintien. Quoi qu'il en soit les Castelroussins qui restent sur dix points de pris sur douze possible ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils ont la possibilité de titiller la 10ème place du classement général. Mais pour l'atteindre il faut déjà faire un résultat sur la pelouse du Gazélec d'Ajaccio.