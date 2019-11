Foot L2 : Le Mans (19ème) - Berrichonne (18ème) : le duel de la peur

Châteauroux, Indre, France

Dans ce genre de confrontation, la crainte est d'assister à une match ou l'enjeu prend le pas clairement sur le jeu. En effet, les joueurs savent parfaitement qu'en cas de défaite, une des deux équipes va vivre une fin d'année voir une deuxième partie de championnat plus que compliquée. A quatre rencontres de la trêve hivernale quand vous avez quatorze points au classement général en quinze journées c'est que vous avez raté pratiquement votre demi saison. Et quand vous affrontez un adversaire direct au maintien la défaite est interdite. Ce Mans FC - Berri c'est donc le duel de la peur même si la saison ne s’arrêtera pas là en cas de revers de l'une des deux équipes. Il restera derrière vingt deux journées. Et personne ne sait qui sera dix neuvième et vingtième le quinze mai 2020. Mais il y a de fortes chances logiquement de retrouver des équipes comme : Chambly(16ème 16 points) , Paris FC (17ème 15 points); Châteauroux (18ème 14 points), Le Mans (19ème 14 points) et Orléans (20ème 9 points). Raison pour laquelle dans ces confrontations du bas du classement, seule la victoire peut donner une véritable bouffée d'oxygène. Les Castelroussins vont donc défier le Mans dans la Sarthe alors qu'ils restent sur une défaite plus que logique 3 buts à 1 à domicile face à une grosse cylindrée Lorient. Les Manceaux pour leur part étaient menés 3 buts à 1 à Caen. Mais ils ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir à 3-3 et donc arracher le point du match nul face à l'équipe de Pascal Dupraz.

Le Mans (L2) a éliminé Nice (L1) 3 à 2 en 16ème de finale de la Coupe de la ligue

Ce qui prouve qu'une équipe du bas du classement à des fulgurances dans son championnat ou en coupe. C'est le cas en championnat pour la Berrichonne qui s'est imposée au Havre jusqu'à alors invaincus c'était le 27 septembre dernier. Pour le Mans le fait d'arme de cette équipe c'est d'avoir éliminé une formation de ligue 1 en coupe de la ligue. C'est le cas du Mans qui a sortie Nice en 16ème de finale de la coupe de la ligue (3 à 2). Et grâce à cette qualification, les supporters du Mans se sont vus offrir une affiche de rêve. Ils reçoivent le prestigieux Paris st Germain, le mercredi 18 décembre prochain. Mais les dirigeants Manceaux savent que le pain quotidien c'est la ligue 2 et donc le maintien. Alors pour cela ils ont trouvé la bonne idée à savoir vendre un pack ligue 2 face à Châteauroux couplé à une place pour Le Mans FC - Paris St Germain. Les 3000 places mises en vente pour ces deux matchs se sont vendues en quelques heures !

8000 spectateurs attendus pour ce duel du bas du classement

Quand aux demandes uniquement pour le match Le Mans - Paris St Germain les demandent s'élèvent à 70 000 ! En attendant, les Castelroussins devront faire abstraction des plus de 8000 spectateurs attendus grâce à la vente de ce pack pour écarter un adversaire au maintien. Pour cela ils vont devoir résoudre de toute urgence leur problème offensif. Ils n'ont inscrit que sept buts en quinze journées ! Ils peuvent se dire aussi que les Sarthois auront tous la tête à la coupe de la ligue ce qui pourrait leur permettre de glaner trois précieux points dans la course au maintien. Enfin au niveau du classement ces deux équipes à la peine se suivent mais pas au niveau des statistiques offensives et défensives. Le Mans possède la onzième attaque avec seize buts inscrit contre seulement sept pour la Berri. Des Castelroussins qui en revanche occupent la neuvième défense sur vingt avec seize buts encaissés contre vingt six pour les Manceaux et ce en quinze journées !