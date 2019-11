Foot L2 : Le nouveau gardien de but Berrichon Julien Fabri est titulaire face à Auxerre

Châteauroux, Indre, France

Même si l'attraction de ce match entre Châteauroux mal en point et l'AJ Auxerre qui n'est pas à sa place, sera la présence dans les buts du gardien Julien Fabri qui est arrivé trois jours avant la réception des Auxerrois , il n'empêche que les Castelroussins sont en grand danger en raison d'un zéro pointé en ce qui concerne les succès à domicile et ce depuis le début de saison.

Julien Fabri : "J'ai une eu belle montée d'adrénaline quand j'ai su que j'allais être titulaire."

Julien Fabri pour sa part est très heureux de trouver un club dans lequel en plus il va occuper une place de titulaire : "Ça fait plaisir car ça fait deux ans que je galère au Stade Brestois. J'avais vraiment envie de retrouver les terrains. A la base c'était pour être doublure de Rémi Pillot. Mais comme Rémi s'est fait opérer des adducteurs je me retrouve gardien de but titulaire avec la Berrichonne. J'ai une une belle montée d'adrénaline quand j'ai su que j'allais être titulaire. Il est vrai que je n'ai pas beaucoup joué à Brest mais avant de signer en Bretagne j'ai quand même fait deux saisons pleines en ligue 2 (ndlr : Bourg-en-Bresse 2015-2017). Maintenant il faut comme me l'a dit l'entraîneur que je prenne du plaisir en plus sur al belle pelouse du stade Gaston-Petit." Et justement sur cette pelouse de Gaston-Petit, la Berri n'a toujours pas remporté la moindre victoire en cinq réceptions. Il est urgent d'agir et vite car les Berrichons occupent du coup une inquiétante avant dernière place au classement de ligue 2 avec huit points de pris sur trente six possible !

En cinq réceptions, La Berri n'a toujours pas gagné à domicile

Un ratio beaucoup trop faible pour espérer un maintien. A l'heure actuelle, la Berrichonne football ne vise pas autre chose que la dix septième place sachant que la dix huitième est réservée à l'équipe barragiste. Pour commencer à entrevoir la lumière ce premier succès tant attendu face aux joueurs de Jean-Marc Furlan (ancien entraîneur de Brest) serait vraiment de bienvenu. Dans le cas contraire cette fin d'année 2019 risque d'être compliquée et la saison 2019 - 2020 également.