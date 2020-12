Ligue 2 : avec la réception de Toulouse, Nicolas Usaï joue une grande partie de son avenir à la Berri

Il y a souvent plusieurs tournants ou plusieurs matchs importants dans une saison. Alors on peut très logiquement considérer que la réception de Toulouse pour le compte de la quinzième journée de ligue 2 ce samedi, est un premier tournant surtout pour l'avenir de Nicolas Usaï. Même si le technicien Castelroussin, et c'est tout à son honneur, ne se cache pas derrière son groupe, il pense qu'il n'a pas eu les bons mots ou encore la bonne composition pour son onze de départ face à Dunkerque ou encore le bon discours à la mi-temps dans le nord. Pour lui, les joueurs n'ont pas son avenir entre leurs pieds pour la réception de Toulouse, l'actuel sixième : "Ils ont l'avenir du club entre leurs pieds. Et à travers l'avenir du club dans une opération maintien, ils jouent leur avenir." Nicolas Usaï a rencontré longuement ses dirigeants cette semaine (Thierry Schoen, Bruno Allègre ou encore Aldo Angoula).

Ils sont tous derrière lui et lui ont renouvelé leur confiance. Attention, c'est souvent à double tranchant ! Quoi qu'il en soit, l'entraîneur de la Berri est monté dans les tours lors du dernier point presse. Il n'apprécie pas que des personnes parlent de lui comme d'un "gentil". Ça l'énerve prodigieusement : "Je sais ce qui se dit de moi, que je suis bienveillant, que je suis sympathique et bien j'em... les gens qui me trouvent sympathique." La tension est palpable mais la détermination est intacte pour le technicien Castelroussin et son staff.

Les deux gardiens Fabri (N°1) et Pillot (N°2) se sont blessés à l'entraînement le même jour !

Mauvaise journée mercredi pour les gardiens de but de la berrichonne. Rémi Pillot et Julien Fabri se sont blessés. Rémi Pillot a été touché à la tête lors d'une sortie. Même si le gardien numéro deux va bien, il doit suivre un protocole "commotion cérébrale". Le gardien numéro un, Julien Fabri lui, a été touché à la cuisse. Les deux gardiens de but étant forfaits, c'est le jeune Wilfried Bedfian, 19 ans, qui sera titulaire. Il y a des carrières qui peuvent décoller de cette manière pour de jeunes joueurs de football. Si c'est le cas pour lui, cela voudra tout simplement dire que la Berri s'est bien comportée face au 6ème de ligue 2 et que l'aventure peut se poursuivre pour Nicolas Usaï et son tout jeune gardien de but.