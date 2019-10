Foot L2 : Orléans - Berri un derby régional sous haute tension sportive

Châteauroux, Indre, France

C'est un derby à la vie à la mort, ce sont les mots de l'entraîneur d'Orléans Didier Ollé-Nicole. Alors il va falloir préparer les obsèques pour l'un d'entres nous lui rétorque Nicolas Usaï son homologue Castelroussin. En effet au regard du classement, malheur aux vaincus qui risque vraiment d'avoir du mal à s'en remettre. Alors est ce que l'entraîneur de la Berri Nicolas Usaï se sent menacé uniquement en cas de défaite ? : "Je le répète encore une fois, quand on fait ce métier là on est perpétuellement en danger. C'est ce que j'aime. La personne dans la vie qui ne se sent jamais en danger, sa vie doit être fade. Pour rien au monde donc je ne changerai de métier. Maintenant les dirigeants du clubs sont venus à plusieurs reprises nous apporter leur soutien cette semaine au centre d'entraînement à Arthon. Je veux parler du président délégué Bruno Allègre ou encore du directeur sportif Jérôme Leroy. Maintenant si nous voulons nous sortir des profondeurs du classement tous les joueurs du groupe doivent élever leur niveau de jeu. Mes joueurs doivent se dépasser pour élever leur niveau mental, physique ou encore tactique." Au regard du classement il n'est pas étonnant de retrouver ces deux équipes de la région Centre en bas du classement. Orléans a remporté un seul match c'était à l'extérieur sur la pelouse de Troyes (2-1).

Dans ce genre de duel, l'enjeu peu prendre le pas sur le jeu

La Berri de son côté ne compte qu'une seule victoire aussi sur la pelouse du Havre (1-0). Pour ces deux équipes le mercato d'été à été très agité avec de chaque côté une dizaine de départ. La Berri pour sa part doit se remettre de cette contre performance sur sa pelouse de Gaston-Petit et donc cette défaite 1 à 0 face à la lanterne rouge le Paris Football Club. Dans ce genre de duel l'enjeu peut prendre le pas sur le jeu. Enfin, si une équipe doit s'incliner pour cette onzième journée de ligue 2, elle risque de traîner ce début de championnat catastrophique comme un véritable boulet. Un match nul pourrait arranger un peu plus les Castelroussins à condition qu'ils l'emportent chez eux face à Auxerre début novembre. Une chose est sûre avec huit points de pris sur trente trois possible pour Orléans et sept points pour Châteauroux au quart du championnat la situation est déjà critique. Il ne faut surtout pas qu'elle devienne catastrophique voir désespérée.