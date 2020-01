Foot : L2 : Rodez-Berri un duel de concurrents au maintien en attendant Gilles Sunu

Châteauroux, France

Ce Rodez - Berri est un match qui peut conditionner la phase retour de ce championnat de ligue 2 ô combien compliqué pour les Castelroussins étant entendu que le premier acte s'est achevé le 20 décembre dernier par une énorme gifle à savoir un revers (5-1) reçue qui plus est à domicile. La Berri 17ème avec 18 points doit très vite réagir et surtout progresser dans un domaine bien précis selon Nicolas Usaï l'entraîneur des bleu et rouge : "Ce qui nous a fait vraiment défaut lors de la première partie de championnat, c'est la maîtrise technique collective. On connait le jeune âge de nos joueurs offensifs. Mais au delà de ça, moi en tête, je dois trouver des connections de jeu des connections techniques pour gagner des matchs. Mais pour cela, il ne faut surtout pas oublier la base défensive. Et quand on parle du dernier match de l'année la fameuse défaite 5 à 1 face à Guingamp c'est là que nous avons failli." Le paradoxe encore une fois pour les Berrichons, c'est qu'ils se comportent beaucoup mieux hors de leurs bases qu'au Stade Gaston-Petit donc tous les espoirs sont permis car les Ruthénois 12ème avec 21 points après un bon début de championnat ont terminé l'année 2019 dans la douleur.

Rodez a terminé l'année 2019 par sept défaites en huit matchs !

La preuve ils restent sur sept défaites lors des huit dernières journées. Et visiblement le début d'année 2020 a débuté sur les mêmes bases avec une élimination peu glorieuse en coupe de France deux buts à un par l'athlético Marseille l'ancien club de Nicolas Usaï. Et comme le technicien Castelroussin est toujours en contact avec l'encadrement de son ancien club, il en a profité pour se renseigner sur Roder.

Gilles Sunu 1M81 (28 ans) s'est engagé pour trois saisons. Il a déjà disputé 161 en ligue 1 !

Enfin les clubs en difficulté tente de se renforcer. C'est le cas de la Berrichonne qui vient de faire signer pour trois saisons, le milieu offensif Gilles Sunu 28 ans né à Châteauroux. C'est un retour pour le Castelroussin qui a fait toutes ses classes à la Berri mais l'International Togolais (équipe A) est parti en 2007 avant de signer professionnel. Il y a un peu plus de douze ans il a rejoint le prestigieux club d'Arsenal. Gilles Sunu a également disputé 161 matchs en ligue 1 à Lorient, Evian Thonon Gaillard ou encore Angers, il a également été appelé à plusieurs reprises en équipe de France U19 U20 U21. Gilles Sunu ne sera pas du voyage à Rodez. En revanche il jouera son tout premier match avec la Berri le vendredi 24 janvier qui correspond à la réception de Niort.