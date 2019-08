Foot L2 : Romain Grange est de retour à la Berri !

Châteauroux, France

Une chose est sûre, Romain Grange ne sera pas dépaysé en revenant sur ses terres ! C'est aussi le fils de Francis Grange qui lui aussi a évolué à la Berri dans les années 80. Romain a donc débuté le football à l'âge de six ans à Châteauroux. Il a ensuite fréquenté à l'âge de 13 ans l'IFR autrement dit l'institut de Football Régional route de Velles à Châteauroux devenu depuis Centre Technique Régional. Puis il a rejoint le centre de formation de la Berri. Et c'est en 2009 que l'aventure professionnelle débute avec son club de cœur. Dominique Bijotat, son entraîneur il y a dix ans lui donne sa chance et sa carrière débute à Châteauroux.

En 2012, Romain Grange rejoint Nancy donc l'entraîneur est un certain Jean Fernandez pour trois saisons puis le Paris Football club dirigé à l'époque par une certain Patrick Trotignon. Il enchaîne avec deux saisons chez les Chamois Niortais. La première saison 2016-2017 il inscrit quatre buts puis sept la saison suivante avant de partir pour le club Belge de Charleroi ou Romain Grange a disputé dix matchs sans marquer le moindre but.

Nicolas Usaï : "Romain Grange à un profil idéal pour remplacer Maxime Barthelmé"

Du coup il a souhaité à 31 ans relancer sa carrière et la proposition La Berrichonne associé au discours de l'entraîneur l'a séduit. Nicolas Usaï apprécie le joueur. Il nous l'a confié à l'issue du match nul 0 à 0 face à Rodez lors de la 2ème journée de Ligue 2 :" Le fait qu'il soit formé à Châteauroux ce n'est pas essentiel pour moi. En revanche, c'est un vrai leader technique. Il est capable d'être un passeur décisif et bien sur de frapper les coups de pieds arrêtés. C'est un profil idéal pour remplacer Maxime Barthelmé." A 31 ans ce Berrichon compte déjà 276 matchs à son actif pour 37 buts et 30 passes décisives. L'arrivée de Romain Grange va apporter bien sur de l’expérience au milieu de terrain.Il va également apporter de la justesse technique. Il sera aussi et surtout très précieux dans un domaine qu'il maîtrise bien : les coups de pieds arrêtés. L'arrivée de Romain Grange est-elle la dernière arrivée ? La réponse est sans doute non dans la mesure ou la club à certes bien vendu son milieu offensif Sarr parti à Nîmes (L1) mais il doit aussi palier à la grave blessure de l'attaquant Razak Boukari suite à une rupture des ligaments croisés lors de la première journée sur la pelouse de Clermont.