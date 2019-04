Foot L2 : Sochaux - Berri, le duel de la peur

Châteauroux, France

Les cinq dernières journées de ligue 2 s'annoncent passionnantes surtout en bas du classement où personne n'est définitivement condamné à la relégation directe ou encore à terminer à la 18ème place. Celle où l'équipe en question devra passer par un match de barrage aller-retour face au 3ème du championnat national. Le FC Sochaux Montbéliard occupe justement cette 18ème place suite a sa défaite 1 à 0 sur la pelouse d'Auxerre, un autre candidat au maintien. Dans le même temps, La Berrichonne de Châteauroux a fait un pas important vers le maintien après son succès à domicile 2 buts à 1 face à Niort. Les Castelroussins ont donc 37 points, ils doivent encore en prendre au moins trois et sans doute quatre pour définitivement éviter la relégation.

Barragiste ? Ça ne change rien. C'est quand on est dans le dur qu'il faut répondre présent" Yohan Mollo milieu de terrain de Sochaux

Les Castelroussins vont donc jouer ce match au stade Bonal avec beaucoup moins de pression à l'inverse des Sochaliens au pied du mur. D'ailleurs le milieu de terrain de Sochaux, Yohan Mollo, ne veut pas faire un drame de cette place de 18ème : "Barragiste ? Ça ne change rien. C’est quand on est dans le dur qu’il faut répondre présent, montrer qu’on est des hommes surtout pour nos supporteurs et pour le club. Il ne faut plus refaire les mêmes erreurs et avancer. "

"Il faut maintenir Sochaux à quatre points de nous, l'idéal c'est que Sochaux soit à 7 points de nous à l'issue du match" Nicolas Usaï

La Berri, pour sa part, compte bien enchaîner pourquoi pas par un deuxième succès et compter 40 points à 4 journées de la fin. Mais l'objectif minimum est de maintenir Sochaux à quatre points derrière pour l'entraîneur castelroussin Nicolas Usaï : "Alors bien entendu c'est toujours le déroulement du match qui nous dira si c'est un résultat positif ou non mais dans l'idée oui, il faut maintenir Sochaux à quatre points derrière nous. Le mieux c'est bien sur de les battre et que cette équipe de Sochaux soit à sept points de nous ce qui serait très intéressant pour nous. " La Berri compte bien faire fructifier les trois points pris à domicile. Dans le cas contraire (défaite) ce succès à la maison serait pour le coup effacé en fonction des autres résultats. En revanche si les castelroussins repartent de Sochaux avec le point du match nul, ils laisseront derrière eux un candidat au maintien avec quatre points de retard. Après tout ce n'est déjà pas si mal doivent se dire les supporters de la Berri qui espèrent une chose voir La Berrichonne Football prendre au plus vite les 3, 4 ou 5 points sur 15 et valider ce fameux maintien en ligue 2.