Foot : À domicile, la Berri doit confirmer face à Bourg-en-Bresse, autre candidat à l'accession

C'est ce qu'on appelle un duel au sommet entre Châteauroux (5e) et Bourg-en-Bresse (3e ) pour le compte de la 23e journée du championnat national. Les Castelroussins accusent un retard de cinq points sur les footballeurs de l'Ain. Et ils ne sont pas là par hasard estime Mathieu Chabert, l'entraîneur castelroussin "c'est un club structuré qui s'est construit de manière intelligente. Ce club a déjà évolué en Ligue 2 et grâce aux "droits télé", les dirigeants de l'époque en ont profité pour se structurer avec la construction d'un centre de formation, une pelouse hybride. Leur recrutement a été judicieux. Ils ont des joueurs beaucoup plus aguerris que nous à cette troisième division. On dit souvent que la Berri est le PSG du National en terme de joueurs et de budget mais je peux vous dire que Bourg-en-Bresse effectue la plupart de ces déplacements en avion privé." Battu au match aller 1 à 0, les Castelroussins ont grillé pratiquement tous leurs jokers.

"C'est une balle de set mais attention plus on avance plus la défaite devient prohibée" Mathieu Chabert l'entraineur de la Berri.

Pour toujours envisager une place dans les trois premiers au classement au soir du 13 mai, la Berri se doit de battre chez elle un prétendant à l'accession : "J'ai dit à mes joueurs en début de semaine que ce match face à Bourg-en-Bresse, c'était une balle de match. Et bien je me suis trompé, c'est une balle de set, car derrière il restera onze matchs à disputer. Et plus on avance et plus la défaite devient prohibée." C'est face à ce genre d'adversaire que la Berri doit briller ou non. Elle doit surtout s'imposer pour se rapprocher des trois premières places. Si les joueurs de Mathieu Chabert ont la bonne idée de prendre les trois points de la victoire, ils se rapprocheraient du podium. La Berri reviendrait à deux petits points seulement de son adversaire du soir. C'est donc un sacré duel de prétendants à l'accession en ligue 2 qui est proposé aux supporters castelroussins. Ils sont attendus en nombre pour soutenir leur équipe, car c'est une partie de la saison qui va se jouer face à Bourg-en-Bresse.