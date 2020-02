Foot / La Berri élimine Caen et se qualifie pour les 8ème de finale de la Coupe Gambardella

Après une première période compliquée et un vent très défavorable, les minots de la Berri ont très largement dominé la seconde période. Mais il a fallu attendre la série des tirs aux buts pour obtenir cette qualification. Pourtant, les Castelroussins sont menés à la marque. Suite à une mauvaise relance dans le rond central de la défense Berrichonne, les Normands exploitent à merveille le ballon en contre. En deux temps trois mouvements ils marquent. Sur un centre venu de la droite d'Ylies Najim, Mario Fortunato d'une superbe reprise acrobatique en pleine surface de réparation inscrit le premier but de la rencontre (0-1 16ème). Les jeunes Castelroussins ont vraiment du mal à se créer des occasions franches pour revenir à un partout.

Le capitaine de la Berri Mattéo Veillon a égalisé de la tête à la 60ème © Maxppp - Serge VIALLE

Ce sera le cas en seconde période. A l'heure de jeu sur une belle percée d'Haissem Hassan coté droit et un centre en retrait aux petits oignons, Ckene Doukouré l'attaquant axial de la Berri voit sa belle frappe repoussée suite à une parade réflexe du gardien Caennais. Sur le corner à suivre, le ballon rebondit dans la surface de réparation et le capitaine de la Berri, Mattéo Veillon de la tête égalise (1-1 60ème). La domination des Berrichons est de plus en plus nette comme en témoigne les trois tirs sur les montants du gardiens normands (72ème, 88ème et 89ème) !

Joseph Dasse Brica : "J'étais détendu, je souriais juste avant de tirer mon pénalty"

L'arbitre siffle la fin du temps réglementaire. Place à la séance des tirs aux buts. La Berri fera un sans faute (4 sur 4) contre une frappe dont le ballon s'écrase sur le poteau et un arrêt du gardien Castelroussin Primael Claire. Joseph Dasse Brica se dirige pour frapper son pénalty. Si le jeune milieu de terrain marque la Berri est qualifiée. Il s'élance et d'un contre pied parfait expédie le ballon en pleine lucarne et la Berri se qualifie 4 tirs aux buts à 2 : "J'étais détendu, je souriais juste avant de tirer mon pénalty. Et comme nous avions fait des séances de tirs aux buts à l'entraînement j'étais serein. C'est super, on essaye d'écrire l’histoire du club avec notre génération 2002 2003 J'espère que nous allons aller le plus loin possible..". Les jeunes Berrichons se qualifient comme la saison dernière pour les 8ème de finale de cette coupe Gambardella. C'est à ce stade d'ailleurs qu'ils avaient été éliminé 1 à 0 sur la pelouse de l'olympique Lyonnais. L'objectif est de faire mieux en cette année 2020. Peu importe l'adversaire. il faut se qualifier mais aussi pourquoi pas recevoir une deuxième fois. Les jeunes minots de la Berri seront fixés le jeudi 5 février prochain.