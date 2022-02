Foot : La Berri ne doit surtout pas perdre à St Brieuc pour s'approcher encore plus du podium

Au match aller, le 3 septembre dernier, Thomas Robinet (en rouge et bleu) n'avait pas marqué et la rencontre s'est soldée par un 0 à 0 sans saveur

Ce n'est pas le parcours d'une équipe qui file tout droit vers l'accession en ligue 2. En effet, la Berri a un bilan plus que correct à domicile, mis à part une défaite 2 à 0 face à Concarneau qui a propulsé Marco Simone vers la sortie. Les Castelroussins restent sur sept victoires, trois matchs nuls et un seul revers face aux Bretons de Concarneau. En revanche, à l'extérieur, le bilan est très moyen : deux succès à Laval et au Red Star, trois matchs nuls et surtout quatre défaites !

"Nous devons provoquer la réussite"

Lors de leurs deux dernières sorties à Bastia-Borgo, défaite 2 à 0, et au Mans, défaite là aussi 1 à 0, les Castelroussins ont parfaitement rectifié le tir par deux succès probants : 3-1 face à Avranches et 4 à 1 face à Créteil. "Il faut impérativement qu'on arrive à marquer les premiers à l'extérieur, c'est ce qui nous permettra de basculer du bon côté, précise Mathieu Chabert, l'entraîneur Castelroussin. _Nous devons être dans l'action et provoquer la réussite. Il n'y a pas de raison que nous soyons capables de le faire chez nous et pas à l'extérieur"_.

Les Bretons luttent pour ne pas plonger dans la zone rouge

Au match aller sur la magnifique pelouse du stade Gaston-Petit, les Bretons et les Berrichons s'étaient quittés sur le score de 0 à 0, au terme d'un match qui ne restera pas dans les anales. Aujourd'hui, St Brieuc, avec cinq victoires en vingt journées, lutte pour ne pas tomber dans la zone rouge. Les Bretons sont juste au dessus de la ligne de flottaison et les joueurs de Didier Santini ne se sont inclinés qu'une seule fois chez eux depuis la fin septembre, 1 à 0 face à Créteil. Les Berrichons sont donc prévenus.