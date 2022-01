Foot : La Berri rectifie le tir et s'impose 3 à 0 chez elle face à Avranches

La réaction avec ou sans la manière était attendue de pied ferme par les dirigeants de l'United World, groupe propriétaire de La Berrichonne Football. Elle a bien eu lieu, et heureusement, car les moyens déployés pour rejoindre le niveau 2 du football Français sont considérables. Ce rebond ne veut pas pour autant dire que la Berri est assurée de monter en ligue 2 au soir du 13 Mai. Mais ce succès à le mérite de remettre dans le droit chemin cette équipe de la Berrichonne partie totalement à la dérive une semaine plus tôt.

Le début de rencontre est tristounet. Les pertes de ballons se multiplient de part et d'autres (0 à 0 à la 13ème). Les joueurs de Mathieu Chabert ne sont pas au mieux lors de ce premier quart d'heure. La première occasion franche est à mettre à l'actif des Normands. Le capitaine Charles Boateng frappe au point de pénalty mais le ballon passe au dessus en frôlant la transversale (18ème).

Thomas Robinet inscrit son neuvième but !

La Berri se met finalement en route enfin sur un déboulé de Vargas côté gauche. L'ancien Montpelliérain centre au point de pénalty. Il trouve la tête de Thomas Robinet mais le ballon passe au dessus de la transversale. Mais ce même Thomas Robinet va inscrire son neuvième but de la saison quelques minutes plus tard sur une contre-attaque. Robinet, sur un dégagement de son gardien de but Delecroix, récupère le ballon dans le rond central sprinte et s'en va défier le gardien Normand. Il gagne son duel et marque son neuvième but du plat du pied 1-0 (28e). Les Castelroussins ont retrouvé des couleurs. ils sont mieux dans le jeu et regagnent les vestiaires sur ce score de 1 à 0.

Et de dix pour Robinet !

Au retour des vestiaires, Thomas Robinet inscrit son dixième but de la saison ! Sur un service aux petits oignons de la recrue de l'hiver, Romain Basque, l'attaquant castelroussin hérite du ballon dans la surface de réparation. Il pivote, frappe et signe le doublé dans cette rencontre : 2-0 à la 49e. La Berri assomme les normands et va beaucoup mieux dans son jeu. Châteauroux gère parfaitement son avance au tableau d'affichage. Les occasions franches se multiplient pour les castelroussins mais la défense Normande ou encore le gardien de but Antony Beuve multiplie les exploits pour éviter le naufrage, 2-0 c'est toujours le score à la 78e. Puis ce qui devait arriver arrive, La Berri qui continue d'accentuer sa pression concrétise. Kévin Fortuné inscrit à la fin du temps réglementaire le troisième but Castelroussin 3-0 (90e). Le score n'évoluera pas dans les arrêts de jeu. La Berri a rempli sa mission et son objectif sur ce match là gagner, avec en plus la manière, et repartir sur des bases saines.

Les Castelroussins peuvent maintenant savourer cette huitième victoire en dix huit journées. Elle doit en appeler d'autres. Pourquoi pas dès la semaine prochaine sur la pelouse du Mans. Mais l'objectif prioritaire c'est bien entendu d'enclencher une série de matchs sans défaite car, les "bleu et rouge" ne gagneront probablement pas les seize rencontres à venir. "Plus la saison va avancer plus les objectifs vont devenir âpres" prévient d'ailleurs Mathieu Chabert le coach berrichon à l'issue de la rencontre.

Au classement La Berri est ce vendredi soir 6e de National mais dans un classement tronqué avec beaucoup de matchs en retard et d'autres reportés ce soir en raison de l'épidémie de COVID.