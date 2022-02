Foot : La Berri renoue avec la victoire à l'extérieur et l'emporte 1 à 0 à Sète

La Berri tient enfin une victoire à l'extérieur ! À l'occasion de la 22e journée de championnat de national, le club de football Castelroussin s'est imposé à Sète, dans l'Hérault, 1 but à 0.

Cela commençait à faire beaucoup. Depuis le 5 novembre 2021 et le succès 2 à 0 sur la pelouse du Red-Star. La Berri plutôt intéressante à Gaston-Petit (où elle est deuxième en ce qui concerne le classement à domicile ), rencontrait comme un blocage à l'extérieur. Est-il levé avec ces trois points obtenus dans l'Hérault ? Il est peut-être encore trop tôt pour l'écrire. Une chose est sûre toute les victoires font du bien, mais celle-ci, obtenue sur la pelouse de Sète, est encore plus savoureuse compte tenu du blocage de ces derniers temps.

Le début de rencontre est plaisant. Les Castelroussins, comme une semaine plus tôt à St Brieuc, sont au pressing et Thio Ntolla côté gauche met le feu à plusieurs reprises. Mais se sont les Sétois qui héritent de la première occasion par Sbaï (7e). Thomas Robinet lui répond trois minutes plus tard d'une frappe puissante à l'entrée de la surface de réparation.

Jonathan Méxique permet à la Berri de mener 1 à 0 à la mi-temps

Sa frappe est puissante mais aussi cadrée malheureusement le gardien Sètois repousse en corner (13e). C'est finalement au moment où les Berrichons baissent d'un ton que Jonathan Méxique hérite du ballon à l'entrée de la surface de réparation. Il frappe à ras-de-terre et ouvre la marque de 20 mètres 0-1 (32e). Les Sétois sont sonnés mais ce n'est pas fini. Sur un tacle les deux pieds décollés de Mané sur Nouri, l'ancien Nantais est exclu. Il écope d'un carton rouge direct (37e) ! La Berri en supériorité numérique rejoint les vestiaires avec ce but d'avance.

La Berri en supériorité numérique gère la deuxième mi-temps

À la reprise à 11 Castelroussins face à 10 Sétois, la Berri reste concentrée et la consigne à la mi-temps c'est évidemment que rien n'est joué et que le moindre relâchement pourrait se payer cache. Les joueurs de Mathieu Chabert gèrent parfaitement les débats mais il est vrai que la rencontre a perdu en intensité 0-1 (66e). L'entraîneur Berrichon lance dans le grand bain Ferris N'Goma (75e) puis Gilles Sunu et Roux (80e). Les Castelroussins mettent fin à cette spirale négative à l'extérieur et repartent de l'Hérault avec les trois points de la victoire, il était temps.