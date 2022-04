Foot National : Exploit de La Berri qui reste dans la course à l'accession en arrachant la victoire à Orléans

En emportant la victoire 2-1 dans les dernières secondes du match, les footballeurs de la Berri auront récolté six points sur six possible face à Orléans. Avec ces 3 points supplémentaires, la Berri n'est qu'à deux points du podium !

Sur les 14 derniers matchs Orléans n'avait encaissé qu'une seule défaite et pourtant les loirétains se sont à nouveau inclinés, chez eux cette fois, dans ce derby de Centre - Val-de-Loire. Châteauroux s'impose 2 buts à 1. Un 2e but victorieux inscrit par Thomas Robinet sur une passe de Siriné Doucouré. Le jeune attaquant qui un peu plus tôt avait lui-même ouvert le score pour La Berri dans cette rencontre. Une tache qui n'avait rien d'aisé pour les berrichons tant leurs adversaires ont dominé cette 2e partie de saison. Mais cette victoire fait du bien. En attendant le match décalé de cette 30e journée du championnat national entre Concarneau (ex-3e) et Laval (1er), ce lundi à 20h45, la Berri est à l'issue de ce match face à Orléans toujours 6e au classement mais à 2 petits point seulement du podium. L'ouverture est petite mais bien réelle.

Doucouré monte en puissance

Les Castelroussins débutent la rencontre avec une domination territoriale mais aussi dans le jeu sans toutefois donner de frayeurs à la défense Orléanaise. Le grand Siriné Doucouré 20 ans transperce tout de même la défense après avoir dribblé trois joueurs mais il se heurte à Seba et ne peut exploiter cette offensive(3e). L'occasion la plus franche est à mettre a l'actif du défenseur Thibault Vargas. Le défenseur Castelroussin auteur d'un doublé à Chambly hérite du ballon en pleine surface de réparation. il voit sa frappe passer au dessus de la transversale. C'est donc le Grand Doucouré qui va inscrire le premier but de la rencontre. Sur une frappe en pivot et à ras de terre dans la surface de réparation, le grand attaquant Castelroussin permet à Châteauroux de mener 1 à 0 (19e). Une joie de courte durée pour les Berrichons. Sur corner, Orléans égalise avec de la réussite par Esteban Lepaul (23e). Cette première période est plaisante mais l'égalisation de l'US Orléans a réveillé le public mais aussi les joueurs. Les Orléanais sont beaucoup plus remuant. La Berri est bousculée mais elle tient. Les vingt deux acteurs regagnent les vestiaires sur ce score de parité 1-1.

18e but cette saison pour un Thomas Robinet encore décisif

La deuxième période débute sur un bon rythme avec des situations intéressantes de part et d'autres avec notamment les buteurs des deux camps. Mais le score n'évolue pas : toujours 1 partout (64e). Les rentrées du côtés de la Berri du milieu offensif N'Goma et du défenseur Youssouf apporte du sang neuf mais le tableau d'affichage ne bouge toujours pas. Pourtant Hicham Benkaid est, sur un lob, à deux doigts de permettre à Orléans de mener (77e). Doucouré lui répond par une nouvelle frappe à ras-à-terre qui passe à côté (81e). Mais la délivrance pour La Berri intervient dans les arrêts de jeu. Une fois de plus Doucouré, buteur en première période, et très actif dans cette rencontre offre cette fois ci le but de la victoire à Thomas Robinet qui inscrit son 18e but et une nouvelle victoire à son équipe.

Cette troisième victoire de suite permet à la Berri de rester dans la course à la montée. Ouf, car toutes les équipes de têtes se sont imposées !

La semaine prochaine, la veille des quarante ans de France Bleu Berry, les Castelroussins reçoivent au stade Gaston-Petit l'un des prétendants à la montée en ligue 2, et actuel dauphin du classement, Annecy.