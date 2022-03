Foot : Miracle pour La Berri qui arrache le mach nul, à 9 contre 11, face au leader Laval

Plus de 5000 spectateurs sont venus pour ce match au sommet de la 25e journée de National : Laval, le leader promis à l'accession en ligue 2, et la Berrichonne, prétendante à la montée. Les castelroussins, cueillis à froid, se sont arrachés pour égaliser dans les arrêts de jeu grâce à Robinet.

À 10 journées de la fin du championnat le public est enfin venu en nombre à Gaston-Petit. 5365 spectateurs sont présents, au coup d'envoi pour ce choc au sommet entre La Berri et le leader du championnat Laval.

Et malheureusement les Lavallois douchent les supporters castelroussins d'entrée ! Les mayennais sont les premiers à marquer après seulement 180 secondes de jeu ! Sur une frappe de Roye, contrée à l'entrée de la surface, Geoffray Durbant, le meilleur buteur Lavallois, en pleine surface de réparation, fait trembler les filets. 0-1 (3e) c'est le score en faveur des visiteurs.

La Berri est cueillie à froid et est réduite à 10

Les Castelroussins s'en remettent alors à leur buteur maison, l'ex-Lavallois Thomas Robinet. Bien présent, Robinet a une opportunité à la 14e. Sur sa lancée il ne peut pas éviter le choc avec le gardien mayennais, Sauvage, venu à sa rencontre. Durement touché, le portier lavallois doit quitter ses partenaires sur blessure. Vingt minutes plus tard, c'est La Berri qui doit faire face à un rude coup du sort. N'Goma tacle plus que sévèrement Etcheverria, aux yeux de l'arbitre de la rencontre. Le carton rouge jaillit de la poche de Monsieur Delpech et la Berri est réduite à dix dès la 24e minute !

La suite est douloureuse. Châteauroux, à la peine en infériorité numérique, confond vitesse et précipitation et malgré huit minutes d'arrêt de jeu, la mi-temps est sifflée sur le score 1 à 0 en faveur du leader de National : le Stade Lavallois

En seconde mi-temps même réduite à dix contre onze Lavallois, La Berri pousse pour tenter d'égaliser, notamment par l'ancien mayennais Robinet mais aussi Nolan Roux d'ailleurs malmené par la défense de Laval à la 60e minute. Mais malgré toute leur bonne volonté, les Berrichons ne parviennent pas à égaliser. Siriné Doucouré, quelques minutes après son entrée, a bien réussi à provoquer un coup franc à l'entrée de la surface de réparation, mais sans résultat pour la Berri 0-1 (73e).

Robinet égalise face à son ancien club, à 9 contre 11

La fin semble virer au cauchemar pour La Berri avec un nouveau carton rouge. Cette fois pour Adama Mbengue, l'ancien joueur du Stade Malherbe de Caen. La Berri, au fond du trou, va pourtant sauver sa soirée dans les arrêts de jeu. Et c'est par l'inévitable Thomas Robinet que la lumière apparaît ! Bien servi après un superbe effort de Ouaneh, le meilleur buteur castelroussin glisse la balle au fond des filets. En marquant son 15e but de la saison, Thomas Robinet rejoint à nouveau la tête du classement provisoire des meilleurs buteurs de la saison. Surtout les berrichons empochent un point synonyme d'espoir. Châteauroux 6e au classement n'est qu'à 3 points du podium et d'Annecy mais aura fort à faire pour y accéder. Il faudra commencer dès la semaine prochaine (lundi 21 mars) par un déplacement très périlleux chez le dauphin du classement Concarneau.