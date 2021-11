La Berrichonne va tenter la passe de trois victoires à domicile dans le derby face à Orléans

La suprématie régionale est en jeu à l'occasion de cette première manche du derby de la région Centre-Val de Loire entre Castelroussins et Orléanais. C'est aussi la confrontation entre deux équipes qui sont actuellement sur une bonne dynamique. Le public est attendu nombreux ce vendredi !

Le capitaine de la Berri Yannick MBonné qui a inscrit ici au Red Star son premier but de la tête espère signer un troisième succès de suite

Même si les derbys en 2021 n'ont plus rien à voir avec ceux qui datent de dix ou vingt ans en arrière, il n'empêche qu'un derby, ça pimente une rencontre. La Berri 6e sur 18 avec 22 points reçoit ce vendredi soir sur sa magnifique pelouse du stade Gaston-Petit, son voisin Orléans 12e avec 14 points. Les Castelroussins sont donc favoris au regard du classement.

La Berri veut poursuivre sa série

Ils restent de surcroit sur trois matchs sans défaite : 1-1 à Boulogne-sur-Mer, 2 à 1 à domicile face à Chambly et plus récemment 2 à 0 au Red-Star : "Notre objectif est de garder cette idée de bien défendre tous ensemble en bloc. Attention, c'est un match où nous pouvons êtes amenés à souffrir. A nous, comme sur la pelouse du Red-Star de faire le dos rond et surtout, continuons à développer notre jeu. Nous sentons avec le staff que des choses intéressantes se mettent en place" précise Mathieu Chabert, l'entraîneur de Châteauroux.

Orléans reste sur cinq match sans défaite

Les footballeurs d'Orléans se sont-ils totalement rassurés la semaine dernière en Corse après un début de championnat mitigé ? Une chose est sûre, ils restent sur cinq matches sans défaite et une qualification pour le compte du 8e tour de la Coupe de France 0 à 0 sur la pelouse de l'AC Ajaccio et quatre tirs aux buts à trois.

Les joueurs et les dirigeants Castelroussins espèrent que cette première manche du derby de la Région Centre-Val de Loire va attirer un petit peu plus de monde que d'habitude. Si c'est le cas, le public Berrichon aura sa carte à jouer. Ce fidèle public espère secrètement voir son équipe signer la passe de trois victoires consécutives ce qui permettrait aux joueurs de Mathieu Chabert de s'approcher encore plus du podium.