Foot : La Berri va tenter le quatre à la suite sur la pelouse d'Annecy

La Berri se doit d'entretenir cette belle dynamique qui coïncide avec l'arrivée de Mathieu Chabert sur le banc Castelroussin. Les "bleu et rouge" restent en effet sur un match nul mais surtout sur trois victoires de suite, dont la dernière à domicile 4 buts à 1 face au voisin Orléans.

Maintenir la dynamique

Et si les Berrichons ont la bonne idée d'aller décrocher un quatrième succès de suite sur la pelouse d'un prétendant à l'accession en ligue 2, le podium ne serait vraiment pas loin : "ce match n'est pas plus important que notre déplacement en début d'année chez la lanterne rouge Bastia Borgo. Ce n'est pas non plus l'un des tournants de notre championnat", assure Mathieu Chabert.

L'objectif de l'entraîneur est de continuer sur leur dynamique de résultats. "C'est très important car quand vous arrivez à enclencher une série de résultats positifs, il ne faut surtout pas se relâcher et tout faire pour la maintenir", précise-t-il.

"On claironne partout que Châteauroux est l'ultra favori de ce championnat, moi je ne suis pas d'accord, lâche l'entraîneur de la Berri. Je suis arrivé ici après dix journées. Je n'ai pas démarré à égalité de points avec Annecy". Sur leur douze derniers matchs, les Annéciens n'ont connu que deux défaites :2 à 1 face à Concarneau et 2 à 0 sur la pelouse d'Avranches, deux matchs nuls pour huit succès dans cette série de douze matchs.

La Berri termine cette année 2021 par deux gros morceaux

Alors Annecy c'est du costaud au regard de ces derniers résultats mais que dire du derniers matchs de l'année 2021 pour les Castelroussins ! Après ce long déplacement en bus en Haute-Savoie, les joueurs de Mathieu Chabert joueront le dernier match de l'année à domicile face au leader de ce championnat de national à savoir Villefranche-Beaujolais qui compte pour le moment sept points de plus que la Berri.

L'idée, c'est de remporter ces deux duels du haut de tableau ou alors prendre quatre points sur six, ce qui serait déjà bien. Mais pour l'instant, les Castelroussins doivent repartir d'Annecy avec au minimum donc le point du match nul.