National : la Berrichonne foot entretient l'espoir après son succès 4 à 2 face au Red Star

La Berri n'a pas dit son dernier mot. Elle croit toujours à une éventuelle accession. Grâce à cette victoire 4-2 contre le Red Star, elle est désormais à deux points du troisième du classement de National, Concarneau qui doit jouer lundi.

Ce vendredi 8 avril, la rencontre débute sous un temps maussade, mais surtout avec des rafales de vent qui dépassent par moment les 100 km/h, mais aussi de la pluie. C'est un paramètre important sur la pelouse de Gaston Petit à Châteauroux.

Le jour de ses 20 ans, Siriné Doucouré marque

Les 22 acteurs s'évertuent à jouer au sol pour être le moins perturbés possible. La Berri débute cette rencontre comme dans un rêve. Et elle concrétise rapidement : après seulement dix minutes, elle mène déjà 2 à 0 ! Le premier but est inscrit par Thomas Robinet à la septième minute du match. Deux minutes plus tard, Siriné Doucouré inscrit son deuxième but de la saison, le jour de son vingtième anniversaire.

En moins de dix minutes, les Castelroussins mènent donc déjà 2 à 0. Mais attention, le Red Star est à deux doigts de réduire le score par Cheikh Ndoye, puis Doucouré à la 21ème.

Le Red Star réduit le score en marquant un but

Solides défensivement, les Castelroussins font face aux banlieusards parisiens, mais ils finissent par craquer. Les joueurs d'Habib Beye ne s'affolent pas et pratiquent un jeu plaisant, porté sur l'offensive. Une stratégie qui finit par être récompensée. Pape Ba réduit le score suite à un beau mouvement collectif, et une talonnade de Ndoye réduit l'écart à 2-1 (40e). La mi-temps intervient sur ce score de 2 buts à 1.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Au retour des vestiaires, le rythme est toujours aussi élevé. La rencontre est toujours aussi agréable, malgré la pluie et les rafales de vent. Les occasions de succèdent de part et d'autres, mais le score n'évolue pas. Mathieu Chabert décide alors de sortir Mehdi Beneddine et de faire rentrer Bendjaloud Youssouf. Sur un corner direct, ce dernier donne de l'air à son équipe et amène le score à 3-1, à la 63ème minute.

Les Bleus et rouges se font plaisir et Thomas Robinet marque son 17ème but de la saison. Il redevient le meilleur buteur du championnat. Il réalise un doublé suite à un bon travail collectif. Le Red Star réduit l'écart une nouvelle fois, grâce au grand Ndoye. A la 81ème minute, le score est de 4 à 2. La Berri aura offert quatre buts à son fidèle public (5208 spectateurs) et un deuxième succès consécutif.

Tant qu'on n'est pas sur le podium, ça ne sert à rien de s'enflammer

La semaine prochaine, vendredi 15 avril, les Castelroussins joueront la manche retour du derby de la région Centre sur la pelouse d'Orléans. Au match aller, la Berri était menée 1 à 0, avant de renverser totalement la vapeur et inscrire quatre buts en seconde période. Elle l'avait finalement emporté 4-1. A cinq journées de la fin du championnat, même si la Berri dépend des équipes intercalées, la troisième place est toujours accessible.

"La priorité, c'est de gagner des matchs, estime le coach berrichon Mathieu Chabert, pendant la conférence de presse d'après-match. Tant qu'on n'est pas sur le podium, ça ne sert à rien de s'enflammer".