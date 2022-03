Foot : Peut-être un adieu à la montée en ligue 2 pour La Berri défaite 1-0, à domicile, par Boulogne-sur-Mer

Jouer une équipe qui est lanterne rouge et dont l'avenir est plus que compromis dans cette division ce n'est jamais simple. Les Castelroussins l'ont appris à leurs dépens. Et les espoirs d'accession en ligue 2 se sont probablement envolés face à Boulogne/Mer

Les Castelroussins débutent pourtant la rencontre pied au plancher. Ils dominent, ils pressent les Boulonnais mais se sont finalement ces derniers qui se procurent la première occasion. Gomel à l'entrée de la surface de réparation oblige le gardien de but castelroussin à une belle parade (6e). La réponse ne se fait pas attendre. Sur un coup franc à l'entrée de la surface Thomas Robinet l'attaquant des bleu-et-rouge trouve le cadre. C'est le gardien Nordiste avec une main ferme qui met le ballon en corner (12e). Mais l'occasion la plus franche de cette première période sera là aussi boulonnaise. Sur un centre côté gauche, Nsikulu au point de penalty, frappe en pivot et oblige Delecroix à une belle parade à l'horizontale (29e). La Berri a certes le ballon mais n'arrive pas à être décisive.

0 à 0 à la mi temps

Les joueurs et supporters espèrent lorsque le défenseur Vargas de 25 mètres tente sa chance. Le ballon prend la direction de la lucarne mais le gardien boulonnais, impérial, détourne en corner (43e). La mi-temps intervient alors sur ce score de 0 à 0. Une première période dominée par les Castelroussins dans la possession du ballon mais les Nordistes ont eu de belles situations. Les deux gardiens de but de part et d'autres ont réalisé de belles parades pour ne pas encaisser le moindre but.

Boulogne-sur-Mer ouvre la marque à la 74e

Au retour des vestiaires, la Berri a toujours le pied sur le ballon mais n'arrive toujours pas à faire la différence. Le public s'impatiente à juste titre (0 à 0 61e). La rentrée de Siriné Doucouré fait du bien mais la défense boulonnaise reste hermétique. Et soudain le pire scénario se produit à la 74e : La lanterne rouge marque ! Sur une frappe repoussée par le gardien Castelroussin, le Boulonnais Buzin pousse le ballon au fond des filets (0-1 74e). Malgré de multiples changements La Berri ne reviendra plus.

Une défaite qui fait très mal : le podium s'éloigne un peu plus pour La Berri toujours 7e mais qui compte désormais 7 points d'écart sur le nouveau 3e du classement : Concarneau, avant-dernier adversaire de La Berri, qui a cédé sa place de dauphin à Annecy.

Mathieu Chabert parle d'une terrible contre-performance mais ne veut pas encore parler d'abandonner l'objectif de la montée. "Nous sommes des compétiteurs et on va jouer jusqu'au bout. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain" explique le technicien castelroussin qui espère encore un rebond de son équipe. Les castelroussins auront, on l'espère, l'occasion de réagir à Chambly (Oise) vendredi prochain (1er avril).