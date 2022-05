Foot : La Berrichonne veut terminer en beauté à domicile face à Bastia-Borgo

C'est la dernière à domicile pour les footballeurs de la Berri. Cinquième au classement général avec plus aucune chance de monter en ligue 2, l'objectif est double : terminer sur une bonne note à domicile et prendre la revanche du match aller face aux Corses de Bastia-Borgo.

Le match aller, le 7 janvier dernier sur l'Île de beauté face aux Corses de Bastia-Borgo, avait fait très mal ! La Berri s'était inclinée 2 à 0 face à des Corses qui étaient déjà en lutte pour le maintien. Ce soir là, les Castelroussins ont quitté la pelouse la tête basse. Quinze journées plus tard, les Corses sont 15e sur 18 soit, premier relégable mais ils sont aussi à un point du premier non-relégable, Sète. Évidemment dans ces conditions, les joueurs de Bastia-Borgo vont tout donner pour rééditer l'exploit et prendre six points sur six face à une équipe de Châteauroux qui n'a plus rien à jouer : "Ils sont sur une super dynamique. Sur les matchs retours, ils sont beaucoup mieux depuis leur changement d'entraîneur (ndlr : Stéphane Rossi a remplacé Albert Cartier le 5 novembre 2021). De nôtre côté, nous nous devons de bien terminer à domicile pour nos supporters, pour les partenaires." explique Mathieu Chabert, entraîneur de la Berrichonne.

22 à 23 joueurs pour la saison prochaine contre plus de 30 cette saison !

Les Castelroussins se doivent, en effet, de terminer au mieux cette saison 2021-2022 qui est vécu par les dirigeants comme un échec. L'accession avait été clairement annoncée en début de saison avec un budget conséquent et des joueurs expérimentés mais un groupe peut-être trop étoffé pour être pleinement efficace. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants planchent sur la prochaine saison. 22 à 23 joueurs vont constituer le groupe professionnel y compris les trois gardiens. L'ossature est déjà là. Les nouvelles recrues n'arriveront pas de ligue 1 mais de National voir de National 2 et pourquoi pas de ligue 2 s'il y a une ou des opportunités.

Razak Boukari dans le groupe pour sa dernière à domicile

Mathieu Chabert a convoqué un groupe de 17 joueurs. Thibaut Vargas, en fin de contrat, n'a pas été retenu. En revanche, Razak Boukari (35 ans) en fin de contrat devrait faire ses adieux à l'équipe première dans ce stade Gaston-Petit qu'il connait si bien. Razak, comme tous ceux qui aiment ce club, espère, pour cette dernière à domicile, terminer par une victoire.

LE GROUPE

1 DELECROIX, 3 MBONÉ, 8 MEXIQUE, 9 ROBINET, 11 BOUKARI, 12 FOFANA, 13 MBENGUE, 14 DAHAM, 19 SANGANTÉ, 22 THIO, 25 CHOUAREF, 27 YOUSSOUF, 29 DOUCOURÉ, 30 PLUMAIN, 32 TOIBIBOU, 36 BASQUE, 39 BENEDDINE.