FOOT: la Coupe du monde du Pays Basque met à vif les nerfs des supporters basques

"Je vivrai ça comme une coupe du monde". Miguel Darraïdou vend des piments sur le marché d'Espelette et il a déjà les mains moites et le cœur rien qu'à évoquer cette finale entre la Real Sociedad, l'équipe de son cœur, et l'Athletic Bilbao, le rival de toujours. C'est la première fois que les équipes s'affrontent pour une finale, mais ça sera à Séville et sans spectateurs, alors que les 57.619 places du stade de La Cartuja avaient trouvé preneur depuis longtemps : crise sanitaire oblige, de report en report, cette finale de la Copa del Rey 2020 a 14 mois de retard, 14 mois d'angoisse pour les supporters des deux camps.

En Pays Basque nord, il existe trois peñas de l'Athletic et deux de la Real Sociedad, chacune compte une centaine de supporter, dont beaucoup abonnés à l'année. Et le mot qui revient dans chaque bouche, c'est : du stress ! Parce que : "celui qui perd ça sera dur pour longtemps" reconnait Renaud Davant, le cœur rouge et blanc. "On se connait tous" rappelle-t-il et donc le chambrage sera à vie pour celui perd. Pantxo Olzomendi, amoureux de la Real abonde dans son sens : "si on gagne, on aura gagné pour toute la vie... et on aura la paix !" conclut-il dans un sourire.

Deux équipes emblématiques

Le Pays Basque compte cinq équipes en Liga, l'un des championnats les plus relevés du monde, mais la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao ont le palmarès le plus impressionnant. La Real est double champion d'Espagne (1981, 1982) et double vainqueur de la coupe (1909, 1987). L'Athletic est l'un des plus anciens club européen, le seul avec Barcelone et Madrid à n'avoir joué qu'en première division depuis la création du championnat espagnol. Il a gagné 8 fois le championnat, 23 fois la Coupe d'Espagne, et a été finaliste de Ligue Europa en 1977 (UEFA) et 2012.