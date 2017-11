VIDÉOS - La France s'impose face au pays de Galles (2-0) pour son premier match de préparation au Mondial 2018

Un premier match de préparation en vue du Mondial de bon augure : ce vendredi soir, les Bleus ont battu les Gallois, avec deux buts marqués par Griezmann et Giroud, et un match assez largement dominé par la France.

Premier match amical après la qualification pour la coupe du monde 2018, et première victoire : ce vendredi soir, l'équipe de France a gagné face au pays de Galles (2-0), sur la pelouse du Stade de France. Pour ce premier match entre les deux nations depuis 35 ans, Antoine Griezmann (18') et Olivier Giroud (71') ont offert la victoire aux Bleus : l'attaquant de l'Atletico Madrid a marqué à la 18e minute grâce à une ouverture de Tolisso depuis les 30 mètres, qui lui a permis d'effectuer une reprise de volée, saluée par les supporters.

Avec ce premier but, Griezmann s'est à nouveau imposé comme l'un des piliers de l'équipe, avec des stats impressionnantes : c'était son 19e but en 48 sélections. Le jeune Kylian Mbappé n'est pas resté en retrait : l'attaquant monégasque a réalisé plusieurs échappées donnant des espoirs à la France en première période, sans parvenir à marquer toutefois.

Equipe renouvelée en deuxième période

Après une première mi-temps bien maîtrisée face à des Gallois en retrait, Didier Deschamps a profité de l'avance des Bleus pour renouveler l'équipe sur le terrain et tester différentes configurations, avec Nzonzi à la place de Tolisso et Pavard remplaçant Jallet dès le début de la période, puis Fekir à la place de Griezmann. Malgré une progression des Gallois dans la deuxième période, la France a gardé l'avantage avec un deuxième but, marqué par Olivier Giroud à la 71e minute de jeu.

Immédiatement remplacé par Lacazette, l'attaquant d'Arsenal marquait là son 29e but en équipe de France. Didier Deschamps a continué à faire tourner l'équipe tout au long de la deuxième période : Kinglsey Coman a laissé sa place dans la foulée à Anthony Martial, et enfin Mbappé remplacé par Florian Thauvin.

Les Bleus ont enchaîné les frappes et tirs cadrés (Umtiti à la 76e puis Pavard à la 80e), sans parvenir à réaliser le triplé, mais le pays de Galles, malgré quelques reprises de balle, n'ont pas réussi à remonter le score. Le prochain rendez-vous s'annonce plus compliqué pour les Bleus, qui rencontrent l'Allemagne, championne du monde en titre, mardi, toujours en match amical, à Cologne.