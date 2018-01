La Ligue de football professionnel (LFP) a suspendu jeudi le contrat qui la lie à la société GoalControl - l’organisme qui gère le système de validation de but sur la ligne -, après de nombreux bugs en Ligue 1 ainsi que deux derniers en Coupe de la Ligue mercredi soir.

C'étaient les couacs de trop. Dans un communiqué, la LFP a annoncé avoir informé "la société GoalControl de la suspension à titre conservatoire et à effet immédiat du système de la goal-line technology jusqu’à nouvel ordre".

Et de préciser que "cette décision intervient après une première mise en demeure adressée le 21 décembre à la société GoalControl et consécutive à de nombreux dysfonctionnements."

Premier revers pour l'assistance technologique ?

Après de nombreux bugs en Ligue 1 de ce système pour valider ou non un but, deux nouvelles défaillances techniques sont survenues lors de deux rencontres comptant pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue mercredi soir : Amiens-Paris et Angers-Montpellier.

a noter que la mo!ntre n'a pas sonné , formidable pic.twitter.com/H8makBIHKW — Philou (@philousports) January 10, 2018

Un Conseil d’Administration de la LFP se prononcera la semaine prochaine sur les suites à donner à ce dossier. Elle pourrait envisager de changer de prestataire en choisissant la société Hawk-Eye qui est utilisée ailleurs en Europe. C'est cette entreprise qui assure l’assistance vidéo testée lors de la Coupe de la Ligue pour quatre faits de jeu : validité d'un but, situation de penalty, carton rouge et identification d'un joueur sanctionné.