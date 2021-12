Foot : la Ligue 2 réduite à 18 clubs à partir de 2024-2025

Six mois après avoir acté un resserrement de la Ligue 1, la Ligue de football professionnel annonce jeudi que la Ligue 2 sera réduite à 18 clubs à partir de 2024-2025. Les dirigeants de la quarantaine de clubs professionnels de L1, L2 et National, ainsi que des représentants des "familles" (joueurs, entraîneurs, arbitres...), réunis en assemblée générale, ont voté à 78,34% en faveur de la réforme, selon la Ligue. Le changement de format sera opéré par 4 descentes et 2 montées entre la Ligue 2 et le National à l'issue de la saison 2023-2024.

