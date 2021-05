Châteauroux : la pelouse du stade Gaston-Petit à nouveau scalpée

A l'été 2017, la pelouse synthétique du Stade Gaston-Petit a été enlevée pour laisser place à une pelouse hybride, mi-synthétique, mi-naturelle. Depuis quatre saisons, la pelouse du stade Gaston-petit est entretenue par la société Sportingsols. A l'aide d'engins spécialisés, cette entreprise Vendéenne est au petits soins pour cette pelouse. A la mi-mai, une fois le championnat terminé, des travaux d'entretien ont débuté.

Robert Jobard (DG de Sportingsols) :

Une couche de matière de deux à trois centimètres est enlevée puis évacuée. Cette opération de scalpage est impressionnante mais surtout nécessaire : "Une opération comme le scalpage est préconisée sur ce type de pelouse, c'est vital. L'objectif c'est que cette dernière retrouve toute sa vitalité. Une fois les deux passages effectués, nous faisons des opérations de griffage, de décompactage puis un léger sablage et on termine par un semis et donc on réengazonne. Et à partir de ce moment là, le jardinier, Nicolas Gourdin va faire de la veille. Il va surveiller l'arrosage, il va prendre aussi la température du sol ou encore vérifier l'hygrométrie."

Cette opération de Scalpage réalisé par le société Sportingsols est réalisé tous les ans quelques jours après la fin du championnat - Berrichonne de Châteauroux

Cette pelouse hybride équipe environ 80% des clubs de ligue 1 ligue 2 et du Top 14. La société Sportingsols est implantée dans l'ouest depuis trente ans. C'est elle qui a posé en 2001, la pelouse de la Beaujoire à Nantes puis Rennes, Angers Lorient, le Mans Bordeaux ou encore La Rochelle en TOP 14 de rugby. Une pelouse comme celle de Gaston-Petit a une durée de vie de 20 ans. Il faudra donc penser à la changer totalement aux alentours de 2037 !