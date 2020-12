Foot : La possible annulation de la coupe de France, un nouveau coup dur pour les clubs amateurs alsaciens ?

A cause du deuxième confinement, la coupe de France de foot a pris du retard et pourrait être annulée. Un crève-cœur pour les quatorze clubs amateurs alsaciens encore engagés, déjà durement touchés par la crise sanitaire.

Le président de la fédération française de foot Noël Le Graët et le premier ministre Jean Castex ont tour à tour indiqué cette semaine qu’il serait compliqué de mener la Coupe de France 2020-2021 à son terme, puis Noël Le Graët a finalement annoncé qu’il ferait tout pour la sauver. Les sixième et septième tours ont été reportés pendant le deuxième confinement et comme le calendrier des équipes professionnelles est ensuite surchargé sur la première partie d’année 2020, il pourrait y avoir embouteillage de matchs et la compétition préférée des footballeurs amateurs pourrait en pâtir.

Les amateurs déplorent la cacophonie ambiante

Les clubs alsaciens toujours engagés espèrent une décision rapide et regrettent cette cacophonie. "Si on entend Monsieur Le Graët, elle va se jouer, raconte Mathieu Kroenner le président de l’AS Heimsbrunn, le petit poucet alsacien de la compétition (club de District 1, le neuvième niveau français). Si on entend Monsieur Castex, elle ne se jouera pas. On est dans l’incertitude, on ne sait pas sur quel pied danser. C’est une situation qui n’est pas angoissante pour nous, mais ça serait une déception pour nous de ne pas la jouer jusqu’au bout".

Ils ne connaissent même pas les conditions de la reprise

Comme l’AS Heimbsrunn (qui est censé affronter Saint-Louis), l’AS Ribeauvillé n’avait jamais atteint le sixième tour de la coupe de France. Alors, tout le club attend avec impatience de poursuivre l’aventure, mais à l’heure qu’il est, le président Marc Nadelhoffer ne sait même pas quand ses joueurs pourront reprendre l’entraînement (ils n’ont plus rechaussé les crampons depuis l’entrée en vigueur du deuxième confinement fin octobre). "Il faut qu’on ait 15 jours ou trois semaines d’entraînement minimum avant de reprendre la compétition, sinon on risque d’avoir des blessures, avec les terrains gras de l’hiver, explique le président qui est aussi impacté sévèrement par la crise sanitaire dans sa vie professionnelle, lui qui est horticulteur. Et puis pour la reprise, on ne sait pas encore comment quand et comment ça va se passer. Un jour on a le droit de s’entraîner normalement, un jour on a le droit de s’entraîner sans contact. C’est quand même le bordel avec ce virus, on ne sait pas où on va, c’est un truc de fou".

Une opportunité financière aussi

Au-delà de l’aspect sportif, la coupe de France permet de renflouer aussi les caisses qui sonnent plus vides que d’habitude à cause du Covid. Un club qui se qualifie pour le 7ème tour touche 7.500 euros. Ce qui représenterait un petit tiers du budget de l’AS Heimsbrunn. "Pour nous, c’est une somme je ne veux pas dire astronomique, mais très importante par rapport au budget de notre club, décrypte Mathieu Kroenner, le président du club sundgauvien. Ça nous ferait beaucoup de bien, surtout dans le contexte actuel. On n’a pas pu organiser nos fêtes habituelles, comme la journée carpe frites".

"J'ai même fait un tirage qui ne sert à rien"

Pour les clubs amateurs de la région, la coupe de France représente aussi l’occasion inespérée d’affronter une équipe professionnelle, le Racing Club de Strasbourg en premier lieu bien sûr. C’est d’ailleurs l’entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey qui avait procédé au tirage au sort du sixième tour : "Ça prouve bien que cette saison est vraiment pourrie, j’ai même fait un tirage au sort qui ne sert à rien, s’amuse Thierry Laurey. Moi, j’espère la jouer car c’est une compétition que j’adore. Mais il faut reconnaître que le monde amateur est en difficulté à l’heure actuelle et je peux comprendre leurs problèmes. Si on leur laisse 10 ou 15 jours pour s’entraîner, c’est sûr qu’il y aura un sacré delta avec les clubs professionnels, il faut quand même que tout soit équitable".

Créée en 1917, la coupe de France de foot n’a jamais été annulée, même en période de guerre. Seule la finale de 1992 ne s’est pas jouée à cause du drame de Furiani.