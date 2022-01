Foot : la Roche VF rêve d'un 8e de finale de Coupe de France, ça passera par une victoire face à Versailles

Christophe Chabot, le président de La Roche VF, n'y va pas quatre chemins quand on évoque Versailles, l'adversaire de ce 16e de finale de la Coupe de France de football : " dans le contexte particulier que l'on connaît, Versailles, un 2 janvier, c'est un long déplacement, ce n'est pas super sexy comme projet. On reste dans l'ensemble assez déçu."

Versailles évolue en N2 et La Roche en N3. Mais Christophe Chabot sait aussi que battre une équipe un échelon au-dessus n'a rien de la mission impossible. Ses joueurs l'ont déjà fait, mi-novembre, au 7e tour, en sortant les Voltigeurs de Châteaubriant. Si les supporteurs et pas mal de joueurs espéraient tomber sur un gros morceau - une Ligue 1 ou une Ligue 2 - à ce stade, Charly Charrier, le capitaine dit être "content. C'est une chance supplémentaire de passer. On a déjà éliminé Châteaubriant chez eux. On sera encore une fois outsider."

Corentin Chouiah joue au milieu de terrain : "c'est sûr que ce n'est peut-être pas l'équipe qui fait rêver nos supporteurs, mais nous on a l'ambition d'aller le plus loin possible dans cette compétition et d'offrir un match de gala à domicile. Je pense que ça doit être une sensation énorme d'être supporté par des tas de gens qui sont là pour vivre des émotions."

S'appuyer sur la force de caractère démontrée face à Montauban

Mais Jean-Charles Below, défenseur yonnais, se méfie de l'adversaire du jour : "Versailles est une très, très belle équipe qui joue les premiers rôles aujourd'hui en Nationale 2 avec pas mal de bons joueurs. Ce sera un match disputé."

Au tour précédent, les Yonnais ont bien failli se faire sortir par plus petit, Montauban, club de niveau régional. L'égalisation et la victoire sont venues dans les 5 dernières minutes. Un match référence pour l'entraineur, Charles Devineau : "ça a renforcé les liens qui existaient déjà entre eux. J'espère que ça va nous servir pour aller chercher soit un qualification, soit des points supplémentaires en championnat."

Car comme Versailles, à La Roche VF, la priorité reste le championnat et la montée. Christophe Chabot, le président yonnais, le confie : "ce qui est drôle, c'est que j'ai eu l'occasion d'échanger avec le club de Versailles cette semaine qu'est exactement dans la même position que nous. On se faisait des politesses en disant, vous savez si vous gagnez, on vous en voudra pas. Dans cet esprit là, on est presque à 50-50. Après, c'est une N2 qui est costaud et qui sait qu'on est capable."

FC Versailles (N2) / La Roche VF (N3), 16e de finale de la Coupe de France, c'est ce dimanche 2 janvier à 13h45.