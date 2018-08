Cette saison sera t'elle la bonne pour le FC Annecy ? Le club haut-savoyard, qui vise la Ligue 2 dans un futur plus ou moins proche, débute samedi soir une nouvelle aventure en National 2, avec un premier match à domicile au parc des sports face à Martigues.

Un statut de favori à assumer

Les Annéciens, engagés pour la première fois dans la poule sud, ont terminé les deux dernières saisons sur le podium. A chaque fois la première place, la seule qui permet de monter en National, leur a échappé, l'an dernier pour seulement un point. Cette fois, l'objectif semble clairement affiché, même si on entend surtout de la prudence dans les discours de pré-saison.

"On serait des malades d'annoncer un objectif montée avant même le premier match" tempère l’entraîneur Hélder Esteves, "même si on présente un club et une structure qui peut légitimement y prétendre. On ne se défile pas, on veut assumer notre statut, mais on parle de football, pas du monde de l'entreprise. Le football a sa vérité, ceux qui pensent savoir les choses et les anticiper se sont souvent cassés la gueule".

ECOUTEZ l’entraîneur du FC Annecy Hélder Esteves Copier

Un recrutement ambitieux

Les "Reds" se sont donnés les moyens de franchir un palier supplémentaire, et rivaliser avec les poids-lourds de la poule comme Toulon. Si Olivier Sorlin et Cédric Barbosa, deux anciens de la saga evian-Thonon-Gaillard en Ligue 1, n'ont pas été renouvelés, le mercato s'annonce prometteur. L'attaquant franco-espagnol Manuel Delgado, ancien international U19, a quitté Hyères pour pallier au départ de Valentin Jacob, meilleur buteur la saison dernière, à Niort (L2). Le milieu de terrain Morgan Kamin, qui a également évolué avec l'eTG en L2, s'est engagé pour deux ans. Toujours au milieu, la grosse pioche du FC Annecy s'appelle Vincent Nogueira, qui faisait partie la saison dernière de l'effectif de Strasbourg en L1.

"On parle beaucoup du FC Annecy" reconnaît le capitaine Jonathan Gonçalves, "c'est bien car ça remet un peu le club sur le devant de la scène. C'est logique qu'il y ait des attentes, il y a eu un gros travail des dirigeants sur le recrutement. Après, c'est une poule qui sera compliquée, et le foot n'est pas une science exacte".

ECOUTEZ le capitaine du FC Annecy Jonathan Gonçalves Copier

FC Annecy / FC Martigues, 1ère journée de N2. Coup d'envoi à 19h30 samedi au parc des sports d'Annecy.