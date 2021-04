Football : la saison des championnats de D2 féminine et National 2 définitivement arrêtée

La saison des championnats de D2 féminine et National 2 est donc définitivement arrêtée. L'annonce a été faite ce vendredi par la Fédération française de football.

Une éventuelle reprise de ces championnats à compter du 3 mai, date de la fin des restrictions de déplacements dans la limite des 10 km annoncée jeudi par le gouvernement, ne permettrait pas de terminer les compétitions à temps en raison du "nombre important de journées à disputer selon la FFF.

Pas de montée ni de descente

Les saisons de ces deux championnats sont déclarées "blanches". Aucune montée ni descente n'aura lieu à l'issue de cette saison, une décision identique à celle qui a été prise pour l'ensemble des autres championnats amateurs fin mars. La FFF avait gardé un mince espoir de faire repartir la D2F et le N2, après avoir déjà envisagé de relancer ces Championnats début mars, se heurtant finalement aux restrictions du gouvernement.

En Nationale 2, Moulins Yzeure Foot et Le Puy foot sont concernés, respectivement classés 8ème et 3 ème du groupe D.

"C'est toujours regrettable pour des sportifs comme nous, mais bon on s'y attendait" commente Stéphane Dief entraîneur du Moulins-Yzeure Foot. "On est à la fois déçus mais aussi lucides sur la situation, c'est peut-être un mal pour un bien pour nous permettre de mieux préparer la prochaine saison" confie l'entraîneur moulinois.