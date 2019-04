Foot : Laval - Le Mans : "un derby, un vrai"

Laval, France

"C'est un derby, un vrai". Philippe Jan, le président du Stade Lavallois, sait qu'au delà de l'enjeu sportif, ce match entre Laval et Le Mans a une saveur particulière pour les supporteurs des deux clubs et pas seulement. " Quand on discute avec les anciens joueurs, ils nous disent qu'il était inconcevable qu'ils signent au Mans et qu'un joueur du Mans signe à Laval. C'est très fort dans la tête des anciens joueurs. On a passé des vidéos d'anciens joueurs sur notre site internet et quand ils parlent du Mans, ils parlent du vrai derby. Certains supporteurs pensent que le vrai derby, c'est Angers, mais non non, c'est Le Mans". Il faut dire que les deux clubs faisaient partie avant de la ligue du Maine. " Il y avait beaucoup d'opposition entre les clubs mayennais et sarthois donc c'est inscrit dans l'ADN des clubs amateurs, cette opposition entre les deux départements". D'ailleurs plus de 10 000 spectateurs sont attendus samedi dans les tribunes du stade Francis Le Basser, dont (au moins) 600 supporteurs manceaux.

Vincent Créhin, on aimerait bien qu'il porte à nouveau le maillot du Stade Lavallois

Malgré tout, Philippe Jan affirme que son équipe n'a pas changé ses habitudes pour préparer ce derby face au Mans. " Les Manceaux ont un passage à vide en ce moment, nous aussi on l'a connu. Depuis des années, ils sont sur une belle dynamique, ils sont partis de loin, ils ont une équipe costaud avec de bons joueurs". Comme l'attaquant Vincent Créhin "qui a signé son premier contrat professionnel à Laval. On aimerait bien qu'il porte à nouveau les couleurs du club". Un appel du pied à l'attaquant le plus prolifique de l'histoire du Mans FC (59 buts). Quelque soit le résultat du match, rien ne sera acquis pour la 3e place du championnat ( synonyme de barrage d'accès en ligue 2; l'objectif des deux clubs) selon Philippe Jan. On peut en douter car en cas de succès ce samedi face au Mans, les Mayennais compteraient 5 points d'avance sur les Sarthois à cinq journées de la fin. Le coup d'envoi du match est fixé à 14H au stade Francis Le Basser. Une rencontre à suivre en intégralité sur France Bleu Maine