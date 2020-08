Foot : le club de Bourgoin-Jallieu entame sa série de matches amicaux avec Jérémy Clément comme co-entraîneur

L'ancien joueur professionnel, passé notamment par l'OL, Saint-Etienne et Nancy, a rejoint le club de foot de Bourgoin-Jallieu (Isère) l'été dernier comme joueur. Il est désormais l'un des deux entraîneurs.

Laurent Rugelj et Jérémy Clément, le duo d'entraîneurs du FCBJ, version 2020-2021.

Il y a un an Jérémy Clément - originaire de Rives en Isère et surtout ancien footballeur pro passé par l'OL, le PSG, Saint-Etienne ou encore Nancy - rejoignait le club de Bourgoin-Jallieu pour finir sa carrière de joueur. Le voilà désormais entraîneur de cette même formation.

Les footballeurs berjalliens, qui évoluent en Nationale 3 (l'équivalent de la cinquième division, l'ex CFA2) attaquent ce mercredi 5 août leur série de matches de préparation face à Ain Sud Foot. Mais en raison de la situation sanitaire, la rencontre prévue au stade de Chantereine de Bourgoin-Jallieu se fera à huis-clos. C'est aussi en raison du coronavirus que les joueurs ont été soumis ce mardi soir à un test de dépistage.

Son binôme "pas du tout surpris" de le voir à ce poste

"Le confinement a eu raison de ma fin de carrière", confie Jérémy Clément. Mais il a vite été séduit par le projet que la direction du club lui proposait : "c'est une nouvelle expérience, même si ce n'est pas évident d'entraîner des joueurs avec qui on a joué. Il y a de l'affect et quand on est entraîneur, il faut faire la part des choses. "

Et après quelques semaines dans ce nouveau rôle, Jérémy Clément raconte que "ça me plaît de créer les séances, de faire l'équipe, de penser football. Après, il y a le management. Des joueurs que j'ai connus, appréciés seront peut-être déçus des choix que je ferai avec Laurent."

Laurent Rugelj, son binôme, lui n'est "pas du tout surpris" que le club ait proposé à Jérémy Clément de donner ce nouveau tournant à son parcours. "Pour moi, c'était complètement naturel qu'il fasse ses armes avec nous sur le banc de touche", affirme-t-il. Et il espère que Jérémy Clément aura autant de succès à ce poste que quand il était joueur pro.

L'objectif du FCBJ est de "se mêler à la bataille pour une accession" précise Laurent Rugelj. La nouvelle saison en Nationale 3 du FCBJ doit débuter le dimanche 30 août, à 15h, avec un déplacement à Pomeys, dans le Rhône, chez le club des Hauts-Lyonnais.

>>>Les matches amicaux du FCBJ

Le 5 août face à Ain Sud Foot, à Bourgoin-Jallieu; le 7 août à Cluses, le 12 août à Lyon face à la réserve de l'OL; le 14 août à Bourg-Péronnas; le 19 août face aux Hauts-Lyonnais à Chasse-sur-Rhône; le 22 août face à Valence à Anneyron.