Foot : Benjamin Pavard, le défenseur champion du monde, signe au Bayern Munich pour cinq ans

Le Français qui a marqué le plus beau but du Mondial 2018 avec une reprise de volée va changer de club. Ancien joueur de Lille (2015-2016) et actuel défenseur de Stuttgart depuis 2016, Benjamin Pavard va rejoindre le Bayern Munich.

L'annonce a été faite par Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern, aux journalistes qui suivent le stage de l'équipe à Doha, capitale du Qatar.

Transfert à 35 millions d'euros

D'après les médias allemands, le transfert du joueur de 22 ans est estimé à 35 millions d'euros.

Cette annonce était attendue depuis plusieurs mois : en effet, le défenseur avait déjà rencontré plusieurs émissaires du Bayern, en Russie, lors de la Coupe du monde de cet été, selon l'AFP.

🗣️ @Brazzo: "Ich kann vermelden, dass wir Benjamin Pavard ab 1. Juli 2019 für uns verpflichten konnten. Er hat einen Fünfjahresvertrag unterschrieben." pic.twitter.com/p8cmy8yqAl — FC Bayern München (@FCBayern) January 9, 2019

Début de saison en demi-teinte

Le club allemand souhaite rajeunir son effectif en vue de la saison prochaine. Le défenseur central à Stuttgart est actuellement au repos afin de soigner sa récente déchirure musculaire, suite à cela, il ne participera pas au stage de préparation du VfB Stuttgart en Espagne.

Benjamin Pavard, qui avait repris très rapidement l'entraînement après le retour de la Coupe du monde, n'a pas eu cette saison le rayonnement qui lui avait permis l'an dernier d'être repéré par Didier Deschamps et de s'imposer en équipe de France.