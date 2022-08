DFCO-SM Caen (2-2) : les Dijonnais arrachent le nul avec de la "personnalité et une force de caractère"

C'était un choc de haut de tableau en ce début de championnat de Ligue 2, ce samedi . Le DFCO faisait face à un adversaire de taille, Caen. Une rencontre qui s'est soldée par un nul 2 partout sur la pelouse Gaston Gérard. Les Dijonnais menés en première période ont pu rattraper leur retard en seconde période avec une première frappe de Xande Silva à la 60e minutes, puis une égalisation de Bryan Soumaré à la 91 e minutes.

Le DFCO et son coach Omar Daf qui reconnaît quelques regrets avec une première période marquée "par un manque de rythme et de folie pour les déstabiliser. Il a fallu l'ouverture du score par Caen pour une reprise de rythme d'où ma frustration". Un entraîneur qui reste tout de même fier de son équipe. "On a eu de la personnalité, une force de caractère pour revenir à chaque fois au score très rapidement. Ce sont des signes positifs"

Du positif qui n'empêche pas la déception du capitaine Daniel Congré. "Ca n'a pas été évident de les manœuvrer. On a malgré tout essayé de trouver des espaces. Faut travailler dessus pour faire encore plus mal", précise le joueur