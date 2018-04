Sochaux, France

L'avenir du FC Sochaux Montbéliard se joue peut être chez nos voisins espagnols. Le club de la ville de Vitoria, le Deportivo Alavès qui évolue en Liga (1ère division espagnole), serait sur le point de racheter le FCSM. C'est ce que laisse entendre un quotidien régional dans son édition ce lundi. L'information émane du quotidien basque Noticias de Alava. Dans ses colonnes, il explique que le Deportivo Alavés, actuellement 15ème de la Liga, serait sur le point de racheter un club français de deuxième division qui connait de graves problèmes économiques.

Une place forte du foot français criblé de dettes

Le nom du FC Sochaux Montbéliard n'est citée nulle part mais la description qui en est faite n'est plus ni moins que le portrait craché du club franc comtois. Le quotidien évoque "une place forte du football français, criblé de dettes et dirigé par un président chinois très contesté par les supporteurs". Pas besoin en plus de faire un dessin. On sait que des liens sportifs ont existé entre les deux clubs, l'entraîneur sochalien Peter Zeidler l'a plusieurs fois évoqué par le passé.

Un club satellite de plus pour le club basque ?

Le Deportivo Alavès a déjà racheté plusieurs clubs européen, un croate et un finlandais. Selon le même média espagnol, il serait prêt à prendre en charge la dette du FCSM, prés de cinq millions d'euros sur la saison dernière.

Cette rumeur de rachat a fait réagir de nombreux supporteurs sochaliens de plus en plus inquiets pour l'avenir de leur club de coeur