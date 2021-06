Foot : le GF38 officialise le départ de Philippe Hinshberger vers Amiens

Les rumeurs étaient persistantes depuis plusieurs jours, cette fois c'est officiel : Philippe Hinshberger et son adjoint quittent le GF38. Le club grenoblois annonce, ce jeudi, avoir trouvé un accord avec le club d'Amiens pour le transfert de son entraineur et de son bras droit Francis De Percin.

Philippe Hinschberger et son adjoint Francis De Percin ne sont plus Grenoblois. Le duo va s'engager dans la journée avec le Amiens SC.

La direction du GF38 officialise ce jeudi matin ce qui était une rumeur qui ne cessait de prendre de l'épaisseur depuis plusieurs jours. L'entraineur, arrivé à Grenoble en 2018, était tenté depuis plusieurs jours par l'aventure que lui proposait le club d'Amiens. Il a donc sauté le pas, malgré une très bonne saison sur le banc grenoblois.

Le GF38 a terminé quatrième, Amiens dixième de la dernière saison, mais le défi proposé par le club picard semble avoir convaincu l'entraineur grenoblois de sauter le pas.

Le GF38, club ambitieux, ne pouvait envisager un départ libre de son duo d’entraineurs

Les choses ont tardé se décanter car le club de Grenoble ne voulait pas laisser partir sans contrepartie ses deux entraineurs à qui ils restaient encore une année de contrat.

à lire aussi Le GF38 en barrages d'accession à la Ligue 1 : le coach Philippe Hinschberger rend hommage à la direction

"Toutefois, le GF38 a désiré prendre en compte leurs volontés [...] L’Amiens SC et le GF38 se sont alors rapprochés pour entamer des négociations. Après plusieurs jours de discussions [...] un accord entre les deux clubs à été trouvé" précise la direction du club grenoblois qui tient à "remercier Philippe Hinschberger et Francis De Percin pour leurs trois saisons de travail au sein du club où les progrès de l’équipe ont été constants et conséquents".