Foot : les salaires des joueurs et joueuses de l'OL pour la saison 2022-2023 révélés par le journal L'Équipe

Les joueurs de l'Olympique Lyonnais les mieux payés cette saison sont quatre, ils touchent près de 400.000 euros bruts mensuels : Alexandre Lacazette, Jérôme Boateng, Dejan Lovren et Corentin Tolisso. C'est ce que révèle ce jeudi L'Équipe en partenariat avec France Bleu. Mais ce ne sont pas les salaires les plus élevés du championnat de France. Kylian Mbappé est le joueur le mieux payé de Ligue 1 avec près de six millions d'euros bruts chaque mois devant Neymlar et Messi. Chez les entraîneurs, le coach de l'OL, Laurent Blanc, est troisième parmi tous ses homologues avec la somme de 230.000 euros chaque mois.

ⓘ Publicité

Dans le football féminin, les rémunérations sont bien moindres : la première lyonnaise, Wendie Renard perçoit quelques 40.000 euros bruts mensuels, devant Ada Hegerberg (35 000 euros) et Amel Majri (32.000 euros). Tous les chiffres donnés ci-dessous sont des estimations, elles correspondent au salaire brut mensuel et n'intègrent donc pas les primes.

Les plus hauts salaires de l'Olympique Lyonnais masculin

Voici les dix salaires mensuels bruts les plus importants des footballeurs de l'OL cette saison selon les estimations du journal L'Équipe.

Alexandre Lacazette : 450 000 euros

450 000 euros Jérôme Boateng : 400 000 euros

400 000 euros Dejan Lovren : 400 000 euros

400 000 euros Corentin Tolisso : 400 000 euros

400 000 euros Houssem Aouar : 300 000 euros

300 000 euros Anthony Lopes : 300 000 euros

300 000 euros Thiago Mendes : 300 000 euros

300 000 euros Maxence Caqueret : 280 000 euros

280 000 euros Nicolás Tagliafico : 280 000 euros

280 000 euros Moussa Dembele : 250 000 euros

Alexandre Lacazette © Maxppp - Richard MOUILLAUD

Les plus hauts salaires des joueuses en Division 1

Ci-dessous, découvrez les salaires mensuels bruts les plus importants de Division 1, dans l'élite du championnat féminin de football cette saison selon les estimations du journal L'Équipe. Le classement est dominé par des joueuses parisiennes et lyonnaises, celles-ci sont identifiées par un losange bleu 🔹

Marie-Antoinette Katoto (Paris-SG) : 50 000 euros

50 000 euros Lieke Martens (Paris-SG) : 42 000 euros

42 000 euros Wendie Renard (OL) : 40 000 euros 🔹

40 000 euros 🔹 Kadidiatou Diani (Paris-SG) : 38 000 euros

38 000 euros Ada Hegerberg (OL) : 35 000 euros 🔹

35 000 euros 🔹 Amel Majri (OL) : 32 000 euros 🔹

32 000 euros 🔹 Delphine Cascarino (OL) : 30 000 euros 🔹

30 000 euros 🔹 Griedje Mbock (OL) : 28 000 euros 🔹

28 000 euros 🔹 Grace Geyoro (Paris-SG) : 28 000 euros

28 000 euros Daniëlle Van de Donk (OL) : 27 000 euros 🔹

27 000 euros 🔹 Sakina Karchaoui (Paris-SG) : 27 000 euros

27 000 euros Dzsenifer Marozsan (OL) : 25 000 euros 🔹

Wendie Renard © Maxppp - Norbert GRISAY

Les dix plus hauts salaires de Ligue 1 sont au PSG

Voici les 30 salaires mensuels bruts les plus importants de Ligue 1 cette saison selon les estimations du journal L'Équipe. Dans ce classement, sept joueurs lyonnais sont présent et identifiés par un losange bleu 🔹

Kylian Mbappé (Paris-SG) : 6 000 000 euros

6 000 000 euros Neymar (Paris-SG) : 3 675 000 euros

3 675 000 euros Lionel Messi (Paris-SG) : 3 375 00 euros

3 375 00 euros Marquinhos (Paris-SG) : 1 200 000 euros

1 200 000 euros Marco Verratti (Paris-SG) : 1 200 000 euros

1 200 000 euros Achraf Hakimi (Paris-SG) : 1 083 000 euros

1 083 000 euros Gianluigi Donnarumma (Paris-SG) : 916 000 euros

916 000 euros Sergio Ramos (Paris-SG) : 791 600 euros

791 600 euros Juan Bernat (Paris-SG) : 730 000 euros

: 730 000 euros Nordi Mukiele (Paris-SG) : 700 000 euros

700 000 euros Wissam Ben Yedder (Monaco) : 650 000 euros

650 000 euros Presnel Kimpembe (Paris-SG) : 640 000 euros

640 000 euros Jordan Veretout (OM) : 550 000 euros

550 000 euros Fabian Ruiz (Paris-SG) : 540 000 euros

540 000 euros Renato Sanches (Paris-SG) : 540 000 euros

540 000 euros Carlos Soler (Paris-SG) : 500 000 euros

500 000 euros Alexis Sánchez (OM) : 500 000 euros

500 000 euros Éric Bailly (OM) : 450 000 euros

450 000 euros Alexandre Lacazette (OL) : 450 000 euros 🔹

450 000 euros 🔹 Hugo Ekitike (Paris-SG) : 400 000 euros

400 000 euros Jérôme Boateng (OL) : 400 000 euros 🔹

400 000 euros 🔹 Dejan Lovren (OL) : 400 000 euros 🔹

400 000 euros 🔹 Corentin Tolisso (OL) : 400 000 euros 🔹

400 000 euros 🔹 Ruslan Malinovskyi (OM) : 350 000 euros

350 000 euros Cengiz Ünder (OM) : 330 000 euros

330 000 euros Valentin Rongier (OM) : 330 000 euros

330 000 euros Chancel Mbemba (OM) : 320 000 euros

320 000 euros Mattéo Guendouzi (OM) : 320 000 euros

320 000 euros Moussa Sissoko (Nantes) : 310 000 euros

310 000 euros Aleksandr Golovine (Monaco) : 300 000 euros

300 000 euros Kevin Volland (Monaco) : 300 000 euros

300 000 euros Houssem Aouar (OL) : 300 000 euros 🔹

300 000 euros 🔹 Anthony Lopes (OL) : 300 000 euros 🔹

300 000 euros 🔹 Thiago Mendes (OL) : 300 000 euros 🔹

300 000 euros 🔹 Nicolas Pépé (Nice) : 300 000 euros

300 000 euros Gaëtan Laborde (Nice) : 300 000 euros

Les rémunérations des entraîneurs en Ligue 1

Voici les salaires mensuels bruts estimés par le journal L'Équipe cette saison en Ligue 1. L'entraîneur de l'OL masculin 🔹 Laurent Blanc est quatrième avec une rémunération mensuelle brute de 230.000 euros.

Christophe Galtier (Paris-SG) : 665 000 euros

665 000 euros Igor Tudor (Marseille) : 330 000 euros

330 000 euros Bruno Genesio (Rennes) : 250 000 euros

250 000 euros Laurent Blanc (Lyon) : 230 000 euros 🔹

230 000 euros 🔹 Paulo Fonseca (Lille) : 220 000 euros

220 000 euros Philippe Clément (Monaco) : 200 000 euros

200 000 euros Antoine Kombouaré (Nantes) : 200 000 euros

200 000 euros Franck Haise (Lens) : 110 000 euros

110 000 euros Frédéric Antonetti (Strasbourg) : 75 000 euros

75 000 euros Michel Der Zakarian (Montpellier) : 70 000 euros

70 000 euros Christophe Pélissier (Auxerre) : 65 000 euros

65 000 euros Régis Le Bris (Lorient) : 60 000 euros

60 000 euros Didier Digard (Nice) : 50 000 euros

50 000 euros Patrick Kisnorbo (Troyes) : 45 000 euros

45 000 euros Éric Roy (Brest) : 40 000 euros

40 000 euros Pascal Gastien (Clermont) : 40 000 euros

40 000 euros Olivier Pantaloni (Ajaccio) : 35 000 euros

35 000 euros Philippe Montanier (Toulouse) : 30 000 euros

30 000 euros Will Still (Reims) : 18 500 euros