Foot : le défenseur Benoît Badiashile, originaire de Limoges, est sélectionné avec les Bleus

Un footballeur originaire de Limoges fait son entrée dans l'Equipe de France. Benoît Badiashile fait partie des 23 jours sélectionnés par Didier Deschamps pour les deux prochains matchs des Bleus en Ligue des Nations. Le joueur a débuté le foot au Limoges Foot dans ses plus jeunes années.

C'est un pas de géant dans la carrière de footballeur de Benoît Badiashile. Le joueur, né à Limoges en 2001, fait partie de la prochaine sélection de l'Equipe de France annoncée ce jeudi par Didier Deschamps en vue des deux prochains matchs de la Ligue des Nations.

Benoît Badiashile, âgé de 21 ans et défenseur de l'AS Monaco, est originaire du quartier des Portes Ferrées à Limoges où il a vécu ses premières années. Avec son frère Loïc, passé également par Monaco et désormais joueur en 3ème division espagnole, il a touché ses tout premiers ballons au Limoges Foot 87. Sa famille a ensuite déménagé et, quelques années après, il a rejoint le centre de Malesherbes (rattaché à Châteauroux) avant d'intégrer celui de l'AS Monaco puis de devenir joueur professionnel avec l'équipe monégasque.

Benoît Badiashile fera partie des 23 jours sélectionnés pour affronter l'Autriche le 22 septembre au Stade de France et le Danemark le 25 septembre à Copenhague.

En conférence de presse, le sélectionneur de l'Equipe de France, Didier Deschamps, a pu souligner : "Benoît est issu de la sélection de l'Equipe de France Espoir, c'est un jeune joueur mais en pleine progression. Il a fait un très bon début de saison avec l'AS Monaco".