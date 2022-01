Sur la pelouse du Mans FC, la Berrichonne Foot est attendue au tournant

C'est le genre de rencontre que chaque joueur de football souhaite disputer, peu importe la division. Ce n'est pas le match décisif, crucial ou encore le genre de match qui décidera qui va monter en Ligue 2 la saison prochaine mais c'est un match important entre deux favoris à la montée en début de saison. Deux clubs dont le classement est en-deçà de leurs ambitions pour l'instant : Châteauroux est sixième de National avec 30 points et Le Mans est huitième avec 23 points mais deux matchs de moins. "C'est pour moi un tournant. On a déjà dit qu'une bonne partie de ce championnat va se jouer en janvier ou février. C'est pour moi un match charnière. Notre objectif et vous vous en doutez c'est de tout faire pour gagner ce duel de prétendants. Et si nous ne pouvons pas gagner, nous ferons tout pour ne pas le perdre", estime Mathieu Chabert, l'entraîneur Castelroussin.

Patrick Trotignon (Directeur Général de la Berri) : "Nous n'avons pas de pression particulière"

Ce duel sera sans doute révélateur pour les footballeurs de la Berri. Soit ils marquent les esprits et s'imposent sur la pelouse du Mans. Soit ils repartent de la Sarthe avec le point du match nul. Ces deux cas de figure peuvent permettre aux Berrichons d'entretenir une certaine dynamique de matchs sans défaite. En revanche si la Berri doit s'incliner dans ce magnifique stade du MMAréna, ce sera un nouveau coup d'arrêt dans la course à la montée en Ligue 2.

"Nous n'avons pas de pression particulière car nous ne sommes pas obligés de monter cette année. Mais attention, ce n'est pas parce que je dis ça que nous n'allons pas mettre toutes les chances de notre côté pour jouer l'accession", indiquait Patrick Trotignon, directeur général de la Berri, sur l'antenne de nos confrères de France Bleu Maine. Une chose est sûre : il y a des tournants dans un championnat et cette 19e journée en est clairement un. Le Mans attend la Berri pour deux raisons majeures. Les Sarthois jouent chez eux devant leur public. Et au match aller, les Manceaux avaient été battus 2 à 1 sur la pelouse de Gaston-Petit. Il y aura donc de la revanche dans l'air.