Foot : Le Mans FC reprend la 3e place du championnat

Le Mans FC est plus que jamais dans la course à la montée en ligue 2. Les footballeurs sarthois se hissent à la 3e place du championnat grâce à leur victoire hier 1 à 0 à Marignane et au match nul concédé par Laval face à Rodez (1-1). Tout se jouera lors de la dernière journée, vendredi 17 mai.

Et le Mans FC est en ballotage favorable. Une victoire face à Chambly, vendredi prochain et les sang et or disputeront les barrages d'accession face au 18e de ligue 2. Mieux, si Laval ne gagne pas à Quevilly alors les joueurs de Richard Déziré sont sûrs de finir 3e, quelque soit leur résultat. Encore faut-il conclure car hier soir, rien n'a été simple pour Le Mans FC, balloté sur le terrain de Marignane, une équipe qui jouait sa peau. Témoin ce tir des Provençaux à la dernière minute qui rase les poteaux de Kocik, le portier sarthois. Empruntés et brouillons, les joueurs de Richard Déziré ont multiplié les déchets techniques notamment dans la transmission et se sont créés très peu d'occasions. C'est finalement un raid solitaire du défenseur Ali Keita à la 78e minute qui permet aux Manceaux de prendre un avantage décisif, qui sera peut-être synonyme de barrages. Car dans le même temps Laval a concédé le nul face à Rodez (1-1). Les mayennais ont joué de malchance en touchant les montants. Etinof a vu son tir sauvé sur la ligne par un défenseur ruthénois à la dernière minute du temps réglementaire.

Au programme de cette 34e et derniere journée de National :

Le Mans - Chambly 18h30 au MMArena

Quevilly- Laval 18H30