Foot : le match Trélissac-Marseille n'aura pas lieu à Brive, Limoges est sur les rangs

Le match des 32e de finale de la coupe de France de foot, entre Trélissac et l'Olympique de Marseille, ne se jouera pas à Brive. Mais la ville de Limoges, et son stade de Beaublanc, sont sur les rangs pour recevoir la rencontre le 5 janvier prochain.

Non, il n'aura pas lieu à Brive. Le match des 32e de finale de la Coupe de France de foot entre les Périgourdins de Trélissac (National 2) et l'Olympique de Marseille (Ligue 1), dimanche 5 janvier 2020, ne se jouera pas dans la cité gaillarde sur la pelouse du Stadium.

Tout est parti d'un tweet du club de rugby briviste ce mercredi soir, qui a proposé sa pelouse. Pas idiot ! Il faut dire que le Stadium a déjà accueilli des rencontres de ce type, et qu'il ne sera pas occupé ce jour là. En effet le CAB jouera la veille à Montpellier en Top 14. Mais cette suggestion n'ira pas plus loin. Car la ville de Brive, propriétaire des lieux, indique à France Bleu Limousin qu'elle n'a pas été fléchée par la Fédération Française de Foot pour éventuellement accueillir la rencontre.

Limoges candidat

Cette piste refermée, une autre est ouverte cette fois du côté de Limoges, où les fans de l'OM prient pour que ça aboutisse. En effet, la municipalité limougeaude est candidate pour que son stade de Beaublanc accueille l'événement. Des contacts sont noués avec le club périgourdin, et plusieurs réunions fixées pour étudier la faisabilité des choses. Doté d'une capacité de 14.000 places, et de nombreux espaces réceptifs, l'enceinte est vouée à accueillir des rencontres de ce type. L'adjointe aux sports, Sylvie Rozette, l'expliquait sur France Bleu Limousin il y a un an indiquant qu'il existe " une convention avec la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine pour avoir une fois par an une équipe nationale ou des clubs de Ligue 1 - Ligue 2 ". Beaublanc accueillera par ailleurs un match du XV de France féminin le 8 février dans le cadre du Tournoi des VI Nations. Et puis, le stade, habituellement utilisé par l'USA Limoges en Fédérale 2, sera libre le 5 janvier.

Et Périgueux ?

La piste menant à Périgueux, beaucoup plus près de Trélissac, est toujours active. Le club a rencontré les élus ce mardi pour une tenue du match au stade Francis Rongiéras. Mais l'enceinte poserait des difficultés pour la tenue d'une telle affiche, même si une dérogation n'est pas exclue. Le club de Trélissac doit communiquer ses intentions ce jeudi soir à 19h lors d'une conférence de presse.