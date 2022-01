Foot: Le MHSC reçoit le R.C Strasbourg ce dimanche en 16èmes de finale de la Coupe de France

Montpellier et Strasbourg ont souvent croisé leurs routes respectives ces derniers mois.

En Ligue 1 évidemment. Les deux équipes se sont déjà affrontées il y a quelques semaines en championnat et s'étaient alors séparées sur un match nul, 1 partout.

Mais déjà en 2021 en Coupe de France, les deux formations s'étaient rencontrées au mois de février en Alsace, pour le compte des 32èmes de finale. Un match à huit-clos que les pailladins avaient alors remporté 2 à 0.

Mais le souvenir qui est resté dans les têtes de beaucoup de joueurs du MHSC, c'est surtout cette demi finale, perdue en mai dernier aux tirs au buts face au PSG.

"C'est un souvenir difficile à effacer" pour Clément Mollet "mais maintenant c'est une autre année, avec sans doute des matchs encore plus durs avant d'espérer arriver à ce stade de la compétition".

Le milieu de terrain montpelliérain n'oublie d'ailleurs pas d'où il vient.

"Pour beaucoup d"équipes amateures, la Coupe de France reste quelque chose de magique et on est tous passés par ces clubs avant de jouer dans nos équipes respectives. Maintenant on est de l'autre côté mais on respecte tous nos adversaires."

L'expérience d'Olivier Dall'Oglio en Coupe de France avec Montpellier reste pour l'instant cantonnée aux 32èmes de finale remportées le 19 décembre face aux amateurs du FC Andrézieux-Bouthéon (N2) par le plus petit des avantage, 1 à 0.

Et sur son adversaire du jour, le coach montpelliérain porte un regard lucide et prudent.

"Nos deux équipes se ressemblent un peu. Strasbourg vient de faire six premiers mois interessants et s'appuie sur des attaquants assez efficaces, notament sur coups de pied arrêtés. Le fait de les recevoir de nouveau va nous permettre de voir si on a progressé depuis..."

Concernant le variant Omicron qui décime en ce moment plusieurs clubs de Ligue 1 (une vingtaine de joueurs absents en ce moment à Bordeaux), au MHSC, on surveille la situation comme le lait sur le feu.

Pas de joueur positif ou empêché en ce moment. Mais cela inquiète un peu l'entraineur pailladin qui prie pour qu'aucun cas positif ne viennent perturber ce début de nouvelle année.

Ce Montpellier/Strasbourg est à suivre en direct cet aprés midi. Rendez-vous à partir de 15H sur FBH avec Bertrand Queneutte et Benjamin Psaume.