Foot : le Pau FC a un nouvel entraineur. Bruno Irles remplace Raffaele Noveli

Par Daniel Corsand, France Bleu Béarn

Le Pau FC (national) a décidé de se séparer de son entraîneur italien Raffaele Novelli. Il est remplacé par Bruno Irles, 43 ans, ancien joueur et formateur à l'AS Monaco. Il a signé avec Pau pour un an et demi.