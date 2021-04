Foot : le propriétaire de l'OM rejette à son tour le projet de la Super Ligue

Le communiqué de Frank McCourt est tombé ce mardi soir vers 21h30. Le propriétaire de l'OM se positionne officiellement contre le projet de Super Ligue. « En tant qu'Américain ayant le privilège d'être dirigeant et propriétaire de clubs sur les deux continents, j'ai appris que la culture du sport est très différente de celle des États-Unis et doit être respectée, dit l'Américain. En Europe, le système n'est pas fondé sur la centralisation du pouvoir et la gratification entre les mains de quelques-uns. Bien sûr, nous devons trouver un modèle qui soit durable et cela nécessite des changements. C'est l'effort entrepris par l'UEFA, que nous soutenons [...] Nous tous, à l'Olympique de Marseille, nous nous opposons fermement aux propositions formulées par quelques clubs pour créer une Super Ligue européenne. »

D'autres dirigeants du football français avaient déjà affiché leur opposition au projet, comme le patron du PSG et celui de l'OL. Le projet de Super Ligue ne compte aucun club français parmi ses douze premiers membres.