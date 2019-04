Foot : le Real de Madrid à Villefontaine (Isère) pour encadrer un stage de jeunes

Villefontaine, France

Le Real de Madrid est toute cette semaine sur la pelouse du stade de la prairie, à Villefontaine. Il ne s'agit pas de l'équipe première, entraînée par Zinedine Zidane et où jouent Benzema, Modric et autre Ravane. En fait, 3 éducateurs de la fondation du club espagnol animent un stage foot à l'initiative de l'Olympique de Villefontaine, l'un des 2 clubs de la commune nord-iséroise.

Une quarantaine de jeunes, venus de différents clubs du secteur, y participent. L'occasion pour ces garçons de découvrir des outils qu'ils n'ont jamais l'habitude de voir. Il y a par exemple des ballons capables de mesurer la vitesse de frappe ou encore des GPS pour collecter des données sur le jeu des uns et des autres. Le Real de Madrid est l'un des meilleurs clubs au monde - si ce n'est le meilleur - et ces stagiaires s'initient aussi à ses techniques de jeu avec des ateliers propres au club merengue.

Le Real organise des stages partout en Europe, dont une trentaine en France. Et en janvier, il convie les meilleurs stagiaires à passer quelques jours à Madrid, notamment pour fouler la pelouse du mythique stade Bernabeu.

Reportage en compagnie des jeunes stagiaires et des 3 éducateurs du Real Madrid. Copier

Le club toujours sans local après l'incendie de fin février

La tenue de ce stage avait été compromise par l'incendie dont les locaux de l'Olympique de Villefontaine ont été victimes fin février. Le club avait à sa disposition 2 bungalows où il stockait tout son matériel et y avait aussi installé sa buvette. Les 2 sont partis en fumée. Si la solidarité fut au rendez-vous et a pu régler la souci du matériel - ballons et chasubles, notamment- pour avoir un nouvel abri, c'est plus lent, en raison de contraintes administratives.

La mairie a promis un local mais le vice-président, veut des garanties, vite. "Il faut qu'on ait une réponse claire, nette sur là où on va aller avant la fin de la saison, avant fin juin. Sinon, ça va être compliqué de se projeter sur les années à venir", explique Frédéric Lopez.

L'Olympique de Villefontaine est un jeune club, créé en 2015, en plein développement avec quelque 200 licenciés.