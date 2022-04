Berrichonne foot : le rebond attendu des Castelroussins a eu lieu à Chambly avec une victoire 2-0

Il fallait rebondir après la douloureuse défaite contre la lanterne rouge du championnat, vendredi 25 mars. Les Castelroussins ont su réagir et se sont imposés, ce vendredi 1er, sur la pelouse de Chambly. La Berri l'emporte 2 buts à 0.

Après cette victoire, une question se pose : la remontée en Ligue 2 aura t-elle lieu ? C'était l'objectif numéro un fixé par le Prince Saoudien. Au nom des mathématiques, et à six journées de la fin du championnat, tout reste possible. La Berri compte en effet 45 points. Mais pour tenter d'accrocher la troisième place, les Castelroussins vont devoir gagner quatre, voire cinq matchs, sur six. Ils vont déjà savourer cette douzième victoire : la dernière remontait au 4 mars dernier à Sedan.

Un doublé du défenseur Thibaut Vargas

Le jeune attaquant Siriné Doucouré, âgé de 20 ans, est aligné dans le onze de départ aux cotés du meilleur buteur castelroussin Thomas Robinet (15 buts). La Berri démarre pied au plancher : la plus belle occasion est signée Romain Basque. Sa frappe puissante et cadrée, elle prend la direction de la lucarne mais le gardien camblysien la détourne en corner avec une superbe parade (12e).

Les Castelroussins dominent, mais ils se heurtent régulièrement à la défense de Chambly. Les minutes défilent et le score reste inchangé. Mais un fait de jeu intervient à une minute du retour aux vestiaires : un tacle mal maîtrisé d'Isaak Umbdenstock sur Thibaut Vargas. Le défenseur gauche de Chambly écope d'un carton rouge direct. Dans la foulée, l'arbitre Monsieur Chapapria siffle la mi-temps.

La Berri débute cette deuxième période en supériorité numérique. Sur un excellent travail de Jonathan Mexique, coté gauche dans la surface de réparation, Thibaut Vargas surgit au deuxième poteau et marque du plat du pied (53e). Siriné Doucouré est tout proche de doubler la mise, mais le gardien de Chambly réussit une fois à détourner l'occasion en corner.

C'est finalement Thibaut Vargas qui va libérer définitivement son équipe. Sur un extérieur du pied droit, l'ancien Montpelliérain inscrit un doublé et permet à la Berri de l'emporter 2 à 0. Les Castelroussins gagnent une place au classement et sont désormais 6ème, avec 45 points. Ils se rapprochent de Concarneau.

La Berri recevra le Red-Star vendredi 8 avril au stade Gaston-Petit. Au match aller, les joueurs de Mathieu Chabert avaient réalisé un match sérieux ou ils s'étaient imposés 2 à 0 en Seine-Saint-Denis.