Foot : les banderoles des ultras grenoblois ravivent la question de l'homophobie dans les stades

Grenoble, France

C'est le collectif "Rouge direct", qui lutte contre l'homophobie dans le sport, qui a fait circuler ces photos des Red Kaos sur Twitter. D'abord de celle qui adresse une insulte homophobe aux supporters de Lens un message adressé aux supporters lensois : "Bon anniv' les pédés". Puis d'une deuxième banderole sur laquelle il est écrit "l'homophobie est un fléau qui mérite mieux que des polémiques honteuses".

Aucun souci pour citer l'intégralité de la banderole:

"L'homophobie est un fléau qui mérite mieux que des polémiques honteuses RT d'ailleurs bon anniv les PD"

Quel que soit le contexte "PD" reste une injure homophobe@_LICRA_@LFPfr@stop_homophobie@UHomophobie@GF38_Officielpic.twitter.com/JKDD5gzFUS — Rouge Direct (@RougeDirect) April 21, 2019

Un double message assumé

Les Red Kaos assument ces deux messages contradictoires. Contactés par France Bleu ils disent avoir voulu montrer leur engagement contre l'homophobie d'un côté, et de l'autre envoyer une pique aux Red Tigers. Les supporters de Lens ont en effet été accusés d'être homophobes à cause de chants poussés lors du match contre Valenciennes la semaine dernière.

La banderole contre l'homophobie est la première.

La seconde est ironique sur le fait de polémiquer sur du vocabulaire de tribune qui ne se veut pas homophobe.

Morale : il faut sensibiliser, pas polémiquer. — Pierre B. (@Pierre_B_y) April 21, 2019

Les ultras grenoblois affirment que leurs insultes sont à prendre au second degré et qu'ils voulaient au contraire dénoncer l'homophobie de leurs adversaires et surtout susciter des réactions. De ce côté c'est réussi puisque les réactions n'ont pas tardé suite aux tweets de Rouge Direct, qui interpelle entre autres la LICRA et la LFP. Certains trouvent intolérables les mots utilisés par les Grenoblois, d'autres les défendent en rappelant l'engagement militant des Red Kaos.

Il vont rigoler les magistrats ( ou ceux qui vont devoir traiter le dossier) sur Grenoble quand il vont voir ce qui est reproché au red kaos, tellement leur position anti discrimination ( de toute sortes) sont connue localement..... — thomsgrenoble (@thomsgrenoble) April 21, 2019

L'association "Urgence homophobie" a déclaré vouloir porter plainte. Le club de supporters n'a pas encore fait de déclaration officielle mais devrait le faire prochainement. L'un de ses membres s'est exprimé sur Twitter :

Je suis un Red Kaos. Vous n'avez pas le monopole de la lutte contre l'homophobie. Les Ultras font aussi localement contre ces formes de discriminations. Que ça te plaise ou non. En attendant, faite ce que vous avez à faire. Nous on reste là. — Julien REMON (@Gerby38) April 21, 2019

Contacté, le GF38 n'a pas encore réagi à l'affaire.