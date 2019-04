Foot : les Bleues surclassent le Danemark à deux mois de leur Mondial

Elles ont poursuivi sur leur lancée. A deux mois de "leur" Coupe du monde en France, les joueuses de Corinne Diacre ont étrillée le Danemark (4-0), vice-champion d'Europe, lundi soir à Strasbourg.

Doublé de Cascarino

Les Françaises, qui ont d'abord peiné à faire sauter le verrou danois, ont ensuite déroulé et l'ont emporté grâce à un doublé de Cascarino (31e, 47e) et deux autres buts de Mbock (54e) et Gauvin (66e).

Après l'Uruguay et le Japon, les Bleues ont enchaîné une 3e victoire consécutive et se mettent dans de bonnes dispositions avant la Coupe du Monde cet été en France (7 juin-7 juillet).

Encore deux matches de préparation

Avant le match d'ouverture contre la Corée du Sud le vendredi 7 juin au Stade de France, la formation de Corinne Diacre auront encore deux matches de préparation : la Thaïlande (25 mai à Orléans) et la Chine (31 mai à Créteil).